Thằn lằn tuyệt chủng mang tên Obama

Thằn lằn Obamadon đang xem một con thằn lằn lớn hơn săn mồi. (Ảnh: Carl Buell)

"Tôi đã nghĩ rất nghiêm túc, nếu cuộc bầu cử diễn biến theo một cách khác, tôi sẽ bỏ cái tên ấy", Nicholas Longrich, nhà cổ sinh vật học Yale, cho biết trên báo Boston Globe. "Nghe thì giống như chúng tôi đang chế giễu, đặt tên một con thằn lằn đã tuyệt chủng theo tên đó, có vẻ rất phũ phàng".

Con thằn lằn mới được đặt tên Obamadon này là loại nhỏ, thường ăn côn trùng và dài khoảng 30cm. Loài này tuyệt chủng cách đây khoảng 65 triệu năm.

Tuy nhiên, Longrich và các đồng nghiệp của ông nói rằng mọi người đừng nên hiểu có khía cạnh chính trị nào trong lựa chọn này. "Chúng tôi chỉ đùa vui khi phân loại mà thôi".

Theo Cosmic Log của NBC, đây là sinh vật thứ ba được đặt tên theo tên Obama. Hai trường hợp trước đó là một con cá (Etheostoma obama) và địa y (Caloplaca obamae).

Các nhà nghiên cứu ở Yale và Harvard đang nghiên cứu lại các bộ sưu tập sinh vật hóa thạch để hiểu hơn về những gì đã xảy ra với các loài trong trường hợp mức độ tuyệt chủng vốn đã khiến các loài khủng long bị xóa sổ.

Trong một bài báo xuất bản hôm 10/12 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Longrich và các đồng nghiệp lập luận rằng thằn lằn Obamadon cho thấy các loài thằn lằn nhỏ không sống sót được trong các đợt tuyển chủng của thời đại như nhiều người vẫn nghĩ trước kia.

Theo Thanh Hảo (VNN / The Sideshow)