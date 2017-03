Thành phố nào đắt đỏ nhất thế giới?

Khảo sát của nhóm Mercer cho thấy, ở cuối cùng của danh sách là thành phố cảng Karachi của Pakistan. Đây là thành phố ít đắt đỏ với người nước ngoài, với chi phí sống rẻ chỉ bằng 1/3 so với thủ đô Nhật.

Bản báo cáo trên được công bố hàng năm để giúp các công ty định giá khoản trợ cấp cho công nhân ngoại quốc. Việc so sánh được tiến hành với chi phí 200 hạng mục ở 214 thành phố, dùng New York làm tham chiếu. Những hạng mục trong danh sách gồm nhà ở, thực phẩm và giao thông.

Tokyo đã đẩy thủ đô Luanda của Angola, nơi có sự bùng nổ về dầu mỏ, về vị trí thứ hai để giành vai đầu bảng trong cuộc khảo sát.

Một thành phố khác của Nhật là Osaka đứng thứ 3 trong danh sách, thủ đô Moscow của Nga đứng thứ 4 và Geneva thứ 5.

Các thành phố trong khu vực đồng euro đã tụt hạng do đồng euro giảm so với đô la Mỹ trong lúc khủng hoảng nợ đang xảy ra. Paris giảm 10 bậc, xuống còn thứ 37, Rome tụt 8 bậc, xuống vị trí thứ 42 và Athens từ vị trí thứ 24 tụt xuống 77.

London tụt từ vị trí thứ 18 trong danh sách năm ngoái xuống vị trí thứ 25 trong bảng liệt kê những thành phố đắt đỏ hàng đầu thế giới với người nước ngoài.

Đối lập, do so sánh với đô Mỹ nên một số thành phố ở Australia và New Zealand đã được thăng hạng trong danh sách, với Adelaide nhảy từ vị trí 19 lên 27.

Theo Hoài Linh (VNN / ABS-CBN, Global Post)