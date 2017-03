Thành phố thích than phiền vì quá sướng?

Trung tâm thành phố Vienna. (Ảnh: Bethany Bell)

Dưới đây là bài phóng sự của nhà báo Bethany Bell, phóng viên thường trú của BBC tại Vienna, Áo:

Volksgarten ở trung tâm Vienna là một địa điểm tuyệt đẹp.

Những khu vườn công cộng với đài phun nước, bóng mát của cây hạt dẻ, được bao quanh bởi một vài tòa nhà tráng lệ nhất Vienna: Tòa thị chính với phong cách Gothic, tòa nhà quốc hội với những hàng cột cổ điển và cung điện Hofburg nguy nga...

Và khi tháng Năm, tháng Sáu tới, những luống hoa đối xứng trong công viên tràn ngập những bông hoa đủ màu sắc.

Một lần, khi tôi đang dạo bước trong vườn hồng, tôi đi chầm chậm sau hai người phụ nữ Vienna cao tuổi, những người đang dắt chú cún cưng đi dạo.

Đã có một cơn bão vào tối hôm trước và có vài cánh hoa rơi lác đác trên bãi cỏ, mặc dù hầu hết các bông hoa đều sống sót.

Tuy nhiên, một trong hai người phụ nữ lắc đầu ủ rũ: "Nhìn kìa", bà nói bằng một giọng đậm chất Vienna. "Chúng đều tan tác cả rồi".

Người phụ nữ đi cùng thở dài: "Thật không may".

Xu hướng không nhìn vào mặt tốt của cuộc sống của người Vienna vẫn khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Có lẽ đó là dấu hiệu để nhận biết tôi là người ngoại quốc, mặc dù tôi đã sống ở đây hơn 10 năm.

Tất nhiên, mọi người đều có thể thể hiện sự bất mãn khi không hài lòng về điều gì đó.

Nhưng ở Vienna, nhiều người dường như rất thích ca thán và thậm chí còn đắm chìm trong sự bất mãn của mình.

Sự ca thán của người dân ở Vienna khiến những người tới từ nơi khác không khỏi ngạc nhiên khi bạn biết rằng chất lượng cuộc sống ở đây cực kỳ tốt, không chỉ đối với những người giàu và tầng lớp trung lưu mà những người nghèo cũng có cuộc sống thoải mái.

Vienna là một trong những thành phố tốt nhất mà tôi từng biết.

So sánh với nhiều thủ đô khác ở châu Âu, Vienna là một nơi an toàn. Hầu hết các cô bạn của tôi đều nghĩ rằng không có vấn đề gì khi họ đi bộ một mình vào lúc nửa đêm.

Vienna có những dịch vụ công cộng tốt, nhà ở rộng rãi và giá cả phải chăng.

Chỉ cần bật vòi nước là bạn có thể được sử dụng nước suối trên núi được dẫn từ trên dãy Alps xuống.

Tuy nhiên, khi nghe những điều này qua lời kể của một số người dân Vienna, bạn sẽ có ấn tượng rằng nơi này đang xuống dốc. "Đành phải sử dụng nó", là một điệp khúc được lặp đi lặp lại tại các gian hàng xúc xích hay quán bar.

Trong khi nhiều người châu Âu vẫn đang sống trong sự kìm kẹp của các chính sách thắt lưng buộc bụng, Vienna lại giảm giá vé sử dụng hệ giao thông công cộng sạch sẽ và tiện lợi từ 449 euro còn 365 euro mỗi năm.

Tuy nhiên, người dân Vienna lại bắt đầu than phiền vì điều này.

Một vài người phiền muộn vì giá những hành trình cá nhân tăng cao. Và chỉ trong vài tuần qua, tôi đã được nghe nói đi nói lại rằng tàu điện ngầm sẽ trở nên đông đúc và sẽ không ai có được một chỗ ngồi trên xe điện.

"Bạn đừng quan tâm tới những lời phàn nàn này," một người bạn nói với tôi khi chúng tôi đi trên một chuyến tàu điện tới Ring Boulevard.

"Đó chỉ là một cách để giải tỏa bức xúc...Trong tâm thâm nhiều người không có ý như vậy. Nếu như bạn sống ở đây lâu, bạn sẽ không có gì để so sánh và bạn không biết những gì tốt đẹp mà bạn đang có."

Đó là một vấn đề đối với đảng viên Dân chủ Xã hội, anh ta nói với tôi. Họ đã mất đi sự ủng hộ trong một vài năm trở lại đây.

Sau đó, anh ta nhìn vào cốc cà phê và nở một nụ cười chế giễu. "Thật khó cho họ bởi một điều mà bạn không bao giờ làm đó là nói rằng họ đang có cuộc sống tốt như thế nào khi một ai đó đang than phiền."

Cách đây vài năm, tôi trở lại Vienna sau một vài tháng đi công tác ở một khu vực xung đột tại Trung Đông.

Tại sân bay, tôi đã bắt taxi về nhà. Trong 30 phút ngồi trên xe, tài xế không ngừng kể kể với tôi về cuộc sống ở Vienna trở nên khiếp sợ tới mức nào, chật chội, đắt đỏ và bẩn thỉu ra sao.

"Anh không cảm thấy mình may mắn thế nào khi được sống ở nơi này sao?" Tôi ngắt lời có lẽ do mệt mỏi sau chuyến đi dài tới một nơi đầy khói lửa như Trung Đông. "Nơi này thật tươi đẹp, sạch sẽ và an toàn!"

Thấy tôi gắt lên như vậy, người lái xe không buồn phản ứng mà chỉ khịt khịt mũi. Và tôi biết rõ rằng hành động khịt mũi có nghĩa là : "Kẻ ngoại quốc chết tiệt!"

Theo Sầm Hoa (VNN / BBC)