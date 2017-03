Thất nghiệp trong giới trẻ ở Anh tăng cao kỷ lục

ONS cho biết số thanh niên dưới 25 tuổi không có việc làm ở Anh trong ba tháng này đã tăng 32.000 người, lên 951.000 người.



Đây thực sự là mối lo ngại khi giới trẻ Anh có thể trở thành một "thế hệ không may mắn" những người vẫn không thể tìm được việc làm kể cả khi khủng hoảng kinh tế đã kết thúc một năm trước đây.



Cũng theo cơ quan này, tổng số người mất việc làm trong ba tháng tính đến tháng 11/2010 đã tăng 49.000 người, nâng tổng số người thất nghiệp trong quý này lên 2,498 triệu người, chiếm 7,9% lực lượng lao động.



Số liệu này càng làm tăng lo ngại về một thị trường lao động còn nhiều khó khăn do tình trạng cắt giảm việc làm trong khu vực công đã bắt đầu ở vùng England.



Trả lời chất vấn trong phiên họp Hạ viện cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron thừa nhận tỷ lệ thất nghiệp tăng hiện là “mối quan tâm lớn,” do vậy cần phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ.



Thất nghiệp trong thanh niên đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng toàn cầu, với số người thất nghiệp dưới 25 tuổi hiện nay ước tính khoảng 81 triệu người./.





(TTXVN/Vietnam+)