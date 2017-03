Thêm 1 bang của Mỹ công nhận hôn nhân đồng tính

Dự luật trên giờ sẽ được chuyển qua Hạ viện Maryland, cơ quan có xu hướng tự do hơn, để xem xét thông qua. Nếu được thông qua và nếu Thống đốc Martin O'Malley ký như ông đã hứa, thì bang Maryland sẽ cùng năm bang khác và thủ đô Washington xem hôn nhân đồng tính là hợp pháp.



Một số nhà làm luật đã phản đối động thái trên, lý giải rằng hôn nhân chỉ dành cho nhưng người có thể sinh nở. Nói cách khác, là giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Những người theo Thiên Chúa Giáo bang Maryland cũng vận động chống lại luật này viện lý do truyền thống tôn giáo.



Tính đến thời điểm này, ngoài Washington, những bang đã chấp thuận hôn nhân đồng tính là Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, và Vermont./.





Theo Huy Bình (Vietnam+)