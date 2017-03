Theo chân du khách "săn" gái ở Pattaya

Mới đầu buổi chiều, một du khách Anh trung tuổi, đầu hói đang chăm chăm sải bước về phía cuối đường Beach Road, một phố chính ở Pattaya, Thái Lan với một cô gái người địa phương nằm vắt ngang trên vai.



Du khách trung niên Anh đang vác cô gái Thái đi dưới lòng đường.







"Đặc sản" của Pattaya

Chuyện quanh quán bar tình dục

Các đường phố Pattaya ken đặc các tiệm mát xa

và quán bar với những cái tên khiêu khích.



Bí kíp "đào mỏ" của gái bán dâm

Theo T.A (VNN/Daily Mail)



Người đàn ông Anh có vẻ vội vã và thích đi bộ giữa các luồng xe cộ hơn là sải bước dọc vỉa hè đông đúc người. Mái tóc đen, dài của cô gái Thái quất vào lưng anh ta. Đột nhiên, cô gái ngẩng đầu dậy, cười toe toét và sau đó gục đầu lại như cũ, không hề tỏ ý muốn giải thoát bản thân. Cô gái trông còn khá trẻ, có thể mới qua tuổi vị thành niên."Mọi chuyển đều ổn. Cô ấy cũng ổn mà. Chỉ còn 180 mét nữa là tới khách sạn của tôi", người đàn ông Anh nói to và không hề đi chậm lại. Hầu như không có ai ở Pattaya bận tâm quan sát họ sau giây lát liếc nhìn. Đây là khu nghỉ mát nằm cách thủ đô Bangkok khoảng hai giờ lái xe, nơi một du khách trung niên khác đã trải qua kỳ nghỉ của hắn ở đây - Derrick Bird, kẻ thảm sát ở Cumbria, tây bắc Anh. Bird từng tới Pattaya cùng với một nhóm tài xế taxi đồng nghiệp người Anh."Thủ phủ giải trí của Thái Lan" là cách một cuốn sách hướng dẫn bỏ túi về Pattaya miêu tả về vùng đất thu hút 1 triệu du khách mỗi năm này. Tuy nhiên, đối với không ít người nước ngoài, một cụm từ miêu tả ít tốt đẹp hơn nhưng chính xác hơn là: "một nhà thổ khổng lồ".Theo nhiều kẻ sành sỏi, Pattaya không phải là nơi để dẫn vợ hoặc bạn gái tới nghỉ mát. Các nam du khách phương Tây tới Pattaya hầu hết 40 tuổi hoặc hơn, có thể đã rụng hết tóc, thường béo, rất giống người Anh và có mặt ở nơi này vì một lý do duy nhất: bỏ tiền quan hệ tình dục với những phụ nữ Thái trẻ trung.Mặc dù có nhiều người nước ngoài mang quốc tịch khác nhau ở Pattaya nhưng thị trấn này dường như ưu ái người Anh. Các quán rượu ở Pattaya chào mời những bữa lót dạ no nê giúp du khách đủ năng lượng cho cả một đêm dài rong ruổi trên các đường phố ken đặc các tiệm mát xa và quán bar với những cái tên khiêu khích.Có hai loại quán bar ở Pattaya. So với loại quán go-go bar (có trình diễn sex show), Bird dường như thích loại yên tĩnh hơn, được biết đến với cái tên quán bar - bia. Trong vô số những ngày nghỉ ở đây, Bird từng uống rượu ở quán Kennel Club của Dave Mackie, một trong số nhiều người nước ngoài sở hữu quán bar tại khu nghỉ mát này. Trên tường của quán có treo một lá quốc kỳ Scotland, còn các ghế ngồi đều bọc vải kẻ sọc đặc trưng.Trong quán của Dave có hai nữ tiếp viên. Những phụ nữ làm trong các quán bar- bia thường già hơn, kém hấp dẫn hơn và mặc nhiều quần áo hơn so với các nữ tiếp viên tại các quán go-go bar. Dẫu vậy, họ cũng bán dâm.Tại quán Kennel Club cách đây 3 năm, Derrick Bird đã gặp một nữ tiếp viên có tên On, khoảng 30 tuổi. Hắn có vẻ đã phải lòng On, gửi tiền cho cô ta khi hắn trở lại Anh và đã lên kế hoạch xây dựng tương lai cùng cô gái Thái. Tuy nhiên, cách đây một vài tháng, On đã làm Bird chết sững trước các dòng nhắn tin rằng cô đã tìm được một ý trung nhân khác.On đã không làm việc cho Kennel Club hai năm nay nhưng ông chủ Dave vẫn còn nhớ về cô một cách trìu mến. "Cô ấy không phải là một gái điếm nhẫn tâm. Cô ấy béo hơn mẫu đối tượng mà hầu hết khách làng chơi mong muốn nhưng cô ấy dịu dàng và ngọt ngào. Bird thực sự đã phải lòng cô ấy", Dave kể.Tuy nhiên, bảng giá của On cũng tương tự như của những nữ tiếp viên khác. Nó bắt đầu bằng khoản phí bắt buộc phải trả cho quán bar. Khách hàng sẽ phải chi 300 baht (khoảng 9,2 USD) cho chủ quán bar để được uống với một nữ tiếp viên, trong khi cô gái sẽ kiếm được khoảng 60 xu từ mỗi món đồ uống khách mua cho mình. Để kiếm được một khoản tiền thực sự, cô gái sẽ phải chào mời khách mua dâm."Tàu nhanh" trong một căn phòng ở quán bar tiêu tốn gần 29,5 USD. Nếu muốn đưa gái tới khách sạn của mình để được thoả mãn lâu hơn, khách hàng sẽ phải móc hầu bao tới 44 USD. Một dù "tàu chậm" sẽ đem lại cho gái bán dâm một nửa tháng thù lao của công việc phục vụ thông thường trong quán bar.Cuối đường Beach Road, tại một trong những quán go-go bar lung linh ánh đèn màu, Matt từ Wolverhampton đang ở cùng 3 người bạn của mình, tất cả đều ngoài 50 tuổi.Trên một cái bục đã nâng lên ở trung tâm quán, các cô gái có vẻ phờ phạc đang xoay người theo tiếng nhạc xập xình. Họ mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn gồm áo lót nhìn xuyên thấu, quần lọt khe diềm đăng ten khoe các đường cong nuột nà, đôi tất chân và giày hoặc bốt cao gót. Cô nào cũng chân dài, mảnh mai và xinh xắn. Tất cả đều trong tầm tuổi từ 18 đến ngoài 20 tuổi.Hai người bạn của Matt đã trả khoản phí bắt buộc của quán và các cô gái đang ngồi vây quanh họ. Những đôi tay bận rộn làm các việc khiếm nhã. Một trong những người đàn ông đứng dậy và nữ tiếp viên ngồi kế bên dẫn ông ta tới một phòng "tàu nhanh".Matt không mấy hứng thú. Ông tiết lộ: "Tôi không thích những cô gái này. Tôi thích các cô già hơn trong các quán bar - bia. Họ thường khoảng 30 tuổi, vì vậy bạn có thể trò chuyện một chút". Ông bắt đầu đi du lịch ở Pattaya cách đây 4 năm sau khi li dị. Con gái của ông, hiện ngoài 30 tuổi, thậm chí từng tháp tùng bố tới nơi này một lần."Con gái tôi lo lắng rằng nó sẽ có một bà mẹ kế 23 tuổi. Nhưng tôi đã khẳng định chẳng có mối đe doạ nào từ việc đó. Tôi chỉ muốn chọn lựa vì đây là kỳ nghỉ vui vẻ mà", Matt cho biết.Chủ quán bar này cũng là người Anh - Stan đến từ West Country. Ông đã cưới một phụ nữ Thái nhưng quả quyết "bà xã của mình chưa bao giờ là gái gọi". Ông cũng rất tự hào về quán của mình: "Không hề phức tạp khi mua một cô gái. Họ đều được ’kiểm tra’ hàng tháng, cả bên trong và bên ngoài, nếu bạn hiểu những gì tôi muốn ám chỉ".Matt cho hay, các vấn đề duy nhất của ông bắt nguồn từ việc "qua mặt cớm". Mại dâm là bất hợp pháp ở Thái Lan và các chủ quán bar phải trả tiền hối lộ để được yên thân, không phải vì nhà chức trách sẽ đóng cửa một ngành công nghiệp đang chiếm ưu thế tại thị trấn này.Ở đây thậm chí có một lực lượng cảnh sát khách du lịch hợp thức (mà rất nhiều người trong số họ là những cư dân người Anh dài hạn), thường xuyên tuần tra các đường phố quanh những quán bar tình dục.Bên ngoài, hai người đàn ông trung niên đang vẫy một trong những chiếc xe buýt Songtaew chuyên lượn quanh khu vực trung tâm. Họ muốn quay trở về khách sạn của mình cùng với hai cô gái. Một người đàn ông to béo, bụng phệ, mồ hôi túa ra đầm đìa chiếc áo phông. Các cô gái đi cùng trông nhỏ bé, xinh đẹp và tựa vào khách hàng một cách nũng nịu."Tôi kiệt sức rồi. Tôi sẽ cần nghỉ ngơi khi quay trở lại", người đàn ông to béo nói bằng giọng vùng Merseyside. Người bạn của ông ta phá lên cười: "Và anh sẽ không bao giờ có thể nói với bất kỳ ai lí do tại sao - những gì đã xảy ra ở Pattaya cần phải được kiểm duyệt đối với họ trước khi trở về nhà".Trước sự khó chịu của ông, cô gái đi cùng điềm nhiên trả lời điện thoại di động. Rõ ràng là cuộc gọi của một khách mua dâm khác. "Anh yêu. Không, em không làm việc tối nay. Em mệt", cô gái thủ thỉ. Bạn của cô ta cười khúc khích. Cô liền quát người bạn im lặng."Không, anh là người đàn ông số một của em. Em sẽ sớm gặp lại anh, anh yêu. Em nhớ anh", cô gái gác máy và lại thân mật với người đàn ông số một mới của mình.Giống như Derrick Bird, nhiều người đàn ông tới Pattaya ở tình trạng cô đơn và ảo tưởng đến mức nhầm lẫn một vụ giao dịch với một mối quan hệ nghiêm túc. Những người phụ nữ có thể hứa hẹn sẽ không rời cuộc chơi nếu khách hàng nam tiếp tục gửi tiền khi quay trở lại Anh như Bird đã làm. On có vẻ đã nói với Bird rằng cô cần tiền để tân trang căn nhà của cô, biến nó thành tổ ấm cho cả hai sống hạnh phúc mãi mãi ở đó.Đây là một lí do có thể được copy từ một cuốn sách nhỏ lạ thường, rất hiếm nhưng nhiều người săn tìm sau thời gian ở Pattaya. Nó có tên "Làm giàu vốn tiếng Anh nhanh chóng dành cho các nữ tiếp viên quán bar". Đây là một cuốn từ điển tiếng Thái - Anh có nội dung về sự cám dỗ, tình dục và sự sống sót.Si làm việc trong một quán bar - bia và được các cô bạn đồng nghiệp giới thiệu về cuốn sách. Cô chính xác là kiểu phụ nữ mà Derrick Bird dường như đã tìm kiếm. 25 tuổi, khuôn mặt tròn ưa nhìn, nhẹ nhàng, cô kể cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ cách đây vài tháng và chồng của cô đã biến mất. Hai đứa con của cô, tất cả đều dưới 5 tuổi, sống với ông bà tại quê hương ở vùng nông thôn đông bắc Thái Lan, cách xa nơi cô đang sống nhiều giờ lái xe.Si đã nghĩ rằng cô sẽ tìm một công việc như một nữ hầu bàn ở Pattaya, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng cô không thể kiếm đủ tiền để nuôi thân, không kể đến việc phải gửi tiền về nhà nuôi bọn trẻ. Cô phải bán dâm cho những người nước ngoài. Và quyển từ điển bé nhỏ đã dạy cô làm việc đó như thế nào.Có một danh sách các bộ phận cơ thể liên quan, với hình minh hoạ giải phẫu học. Các chương khác lại đăng tải các cụm từ hữu ích như "Anh là người đàn ông trong những giấc mơ của em", "Em yêu anh, không phải tiền của anh" và "Em chưa bao giờ ngủ với người ngoại quốc trước đó. Em vẫn còn là gái trinh".Sau đó là toàn bộ phần nói về cách moi tiền, bao gồm cả những câu "Bố em đang nằm trong bệnh viện", "Em trai em cần sách giáo khoa để đi học", và "Em thực sự rất đau răng và cần phải trả tiền cho nha sĩ".Si nói, cô đã thử làm công nhân và tìm việc tại một trong những nhà máy điện tử lớn của Thái Lan nhưng chỉ có bán dâm mới đem lại cho cô mức thu nhập đủ sống. Cô tuyên bố mới chỉ sống với 3 người đàn ông kể từ khi chuyển tới Pattaya cách đây 2 tháng vì cô rất ghét việc đó."Nếu các cô gái trung thực thì họ cũng sẽ căm ghét việc đó. Tôi muốn tìm một người ngoại quốc làm bạn đời để chúng tôi có thể chăm sóc cho nhau", cô nói trong khi đôi mắt mọng nước. Tâm sự đó có thể là chân thành, nhưng đáng tiếc nó nghe giống như một câu trích dẫn từ cuốn từ điển nhỏ của cô.Ngồi cạnh quầy bar đông đúc lúc 2 giờ sáng là Peter. Ông là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, giản dị, ít nói đến từ Derby. Vợ ông đã chết vì bệnh ung thư cách đây 11 năm. Khi một trong các nữ tiếp viên quán bar hỏi ông "có chơi không?", ông đã háo hức gần đầu. Là một vị khách quen, ông biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo.Từ dưới quầy bar, cô tiếp viên rút ra một trò chơi Connect 4 và cả hai cười rúc rích khi cô gái thách đố ông trong trò chơi ca rô. Peter có thể trả tiền "tàu nhanh" một lúc sau, nhưng nhiều tối ông chỉ tới ngồi và trò chuyện. Ông nói, vợ ông là không thể thay thế được. Và theo nhiều cách, ông đã đúng.Ở hầu hết các thành phố Anh, đường phố luôn đầy rẫy các cô gái cãi vã nhau, khạc nhổ và uể oải. Ở Pattaya, các cô gái luôn mỉm cười, lịch thiệp và hấp dẫn. Rõ ràng, đa phần đàn ông tới đây đều là khách du lịch tình dục, không chỉ là những kẻ không thích nghi được với ngoại cảnh xã hội.Tuy nhiên, Derrick Bird không phải là vị khách khét tiếng duy nhất của Pattaya. Hồi giữa những thập niên 90, một chiêu đãi viên trẻ của QE2 đã vào bờ và khám phá sự dâm dục của gái bán hoa. Tên của anh ta là Steve Wright, nhưng được biết đến nhiều hơn như Kẻ bóp cổ đến từ Suffolk, tên tội phạm đã giết 5 phụ nữ ở Ipswich năm 2006.Và "con quỷ dâm đãng" Josef Fritzl cũng từng tận hưởng đam mê ở đây, trong khi liên tục cưỡng hiếp con gái ruột và khiến cô sinh ra 7 đứa con tại phòng giam bị khóa kín dưới tầng hầm nhà của họ ở Áo.Tại một trong các khách sạn sang trọng ở khu vực cao cấp hơn của Pattaya, một người đàn ông béo ục ịch nhưng có đôi chân gầy da bọc xương đang ăn sáng cùng với một phụ nữ Thái chỉ bằng nửa tuổi của ông ta."Tôi sẽ nói thứ gì đó bằng tiếng Anh và cô dạy tôi tiếng Thái", ông nói. Cô gái mỉm cười đồng ý. Người đàn ông trung niên ngoại quốc liền chọn một cụm từ có thể đã được in trong cuốn sách chỉ dẫn: "Lên giường".