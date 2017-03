 Thị trấn kỳ lạ bị lửa thiêu đốt suốt 99 năm

Thị trấn Jharia thuộc tỉnh Jharkhand, tây bắc Ấn Độ đang tọa lạc phía trên hơn 70 đám cháy ngầm, không ngừng thiêu đốt dưới bề mặt đất kể từ năm 1916. Thảm cảnh này xảy ra tiếp sau một vụ sập mỏ than đá ở vùng giàu nguồn nhiên liệu địa khai này.

Bất chấp nỗ lực tích cực của các nhà chức trách từ nhiều thập niên qua, họ vẫn không thể nào dập tắt được những ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt thị trấn. Được nuôi dưỡng bằng số than đá nằm dưới bề mặt đất, có trị giá ước tính lên tới hàng tỉ USD, các đám cháy ngầm đã tạo ra những hố lún sụt, từng nuốt chửng 250 hộ gia đình chỉ trong vòng 4 tiếng, cách đây 20 năm.



Khói độc hại chứa đầy những chất độc như lưu huỳnh, cácbon và nitơ oxit, bao phủ dày đặc khắp thị trấn suốt gần 100 năm qua. Nó là nguyên nhân khiến tỉ lệ người dân mắc các bệnh về da liễu và rối loạn hô hấp rất cao. Tuy nhiên, cư dân thị trấn và con cái họ ngày qua ngày vẫn mạo hiểm kiếm sống bằng cách đào bới các mẩu than đá ở dưới nền đất nóng bỏng đem bán tại các chợ địa phương.

Theo các báo cáo, đám cháy mỏ than đầu tiên được phát hiện trong vùng vào năm 1916 và được tin là do một mỏ lộ thiên không được cho ngừng hoạt động đúng cách. Trong các thập niên tiếp sau đó, đám cháy đã lan ra tới mức không thể kiểm soát được.



Bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại rằng, thị trấn và khu vực xung quanh đang trên bờ vực thảm họa sinh thái và nhân đạo, chẳng có mấy điều đạt được nhằm thực hiện cam kết di dời toàn bộ thị trấn.

Theo tạp chí Earth Magazine, người ta tin rằng, nếu số than đá còn lại phía dưới bề mặt (khoảng 1,5 tỉ tấn) sẽ bốc cháy với tốc độ tương tự như hiện nay, các đám cháy có thể hoành hành thêm 3.800 năm nữa.

Nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đã tới thăm khu vực thị trấn Jharia năm ngoái và giành được giải thưởng cho dự án nhiếp ảnh "Trái đất đang bốc cháy" ông thực hiện tại đây. Nhiếp ảnh gia này mô tả cảm giác khi đứng ở nơi này giống như da đang bị thiêu đốt.

Bất chấp các điều kiện sống khủng khiếp, ông Haglund vẫn chứng kiến những đứa trẻ đi chân trần khắp vùng để mót than đá bán lấy tiền. Ông kể: "Cuối mỗi ngày, quần áo và da của tôi bị bám một lớp bụi than đá dày đặc. Tôi thường cảm thấy như khuôn mặt mình đang bốc cháy. Tôi đi ủng rất dày, nhưng thỉnh thoảng vẫn di chuyển đây đó với phần đế ủng gần như tan chảy. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ, khoảng 6 - 7 tuổi đi moi móc than đá mà không có giày, dép và thở trong bầu không khí đó. Tất cả thật sự tồi tệ".