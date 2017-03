‘Thiên đường’ cho tội phạm lẩn trốn

Chiếu theo tu chính án lần thứ sáu của Hiến pháp Hoa Kỳ, một nghi phạm có quyền yêu cầu được xét xử một cách nhanh chóng và công khai bởi một HĐXX công tâm của bang và của hạt nơi xảy ra hành động phạm tội. Thế nhưng lại có một vấn đề “nhỏ” trong bối cảnh của Công viên quốc gia Yellowstone.

Chuyện là khu công viên rộng lớn này nằm vắt ngang qua và thuộc thẩm quyền quản lý của ba bang của nước Mỹ là Wyoming, Montana và Idaho. Nói cách khác, lấy ví dụ một nghi phạm sẽ có quyền yêu cầu một HĐXX trong đó có mặt những công dân của bang Idaho và bang Wyoming. Cái khó ở đây là trong khu vực công viên trực thuộc hai bang nói trên không có người sinh sống! Do đó, căn cứ trên luật thì không thể thành lập HĐXX, không thể mở phiên tòa và nghi phạm vẫn tự do, bình an vô sự!





Chính GS ngành luật Brian Kalt giảng dạy tại ĐH Michigan là người đầu tiên phát hiện ra lỗ hổng luật pháp nói trên. Ông đã nêu lên trường hợp này vào năm 2005 trong một bài viết có tựa đề “Tội phạm hoàn hảo” (The Perfect Crime), ông đã đề nghị sửa đổi bổ sung để thay đổi tình hình và cũng đã cố gắng thuyết phục Quốc hội Mỹ xóa bỏ lỗ hổng pháp luật nguy hiểm kia nhưng lực bất tòng tâm.

Vậy cho nên vào năm 2007, Michael Belderrain, người đã giết chết một con nai Bắc Mỹ trong công viên vào năm 2005, đã lợi dụng tu chính án để yêu cầu triệu tập một phiên tòa có người của bang Montana. Trên lý thuyết thì điều này là hoàn toàn có thể, song trong khu vực diện tích công viên thuộc bang này không có đủ số lượng người theo quy định của pháp luật nên không thể thành lập HĐXX. Cuối cùng, yêu cầu của nghi phạm không thể thực hiện được và hắn vẫn ung dung vô tội.

Chín năm sau đó, tức là cho đến năm nay 2016, mọi việc vẫn như cũ, đến mức mà GS Brian Kalt đã kiến nghị lên ban lập pháp của bang Idaho nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ bang này.