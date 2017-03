Thiết kế kính mắt dành riêng cho người ăn kiêng

Kính mắt dành cho người ăn kiêng (Nguồn: Internet)

Theo Hồng Hà/Tokyo (Vietnam+)



Chiếc kính giúp người đeo suy nghĩ rằng thứ đồ ăn nhanh mà họ đang cầm trong tay là một chiếc bánh socola, hay một chiếc bánh biscuit Oreo xuất hiện với kích thước lớn hơn.Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo đã phát triển loại thiết bị sử dụng máy tính và hình ảnh ảo để đánh lừa giác quan và làm cho người sử dụng cảm thấy hài lòng hơn với khẩu phần ăn ít hơn.Chiếc kính được thiết kế với một chiếc camera nhỏ phía trước chuyển hình ảnh tới máy tính và phóng to kích thước của chiếc bánh biscuit trong khi vẫn giữ nguyên kích thước bàn tay người sử dụng khiến cho chiếc bánh trở nên to hơn so với thực tế.Đây chính là khâu quan trọng nhất trong thiết kế này vì đôi mắt thường được coi là “cửa sổ” của dạ dày. Con người cảm thấy no bụng có thể phụ thuộc vào những gì họ nhìn thấy chứ không phải những gì họ có thể tiêu thụ.Trong các buổi thử nghiệm, những người tình nguyện tham gia đã tiêu thụ lượng bánh ít hơn 10% khi chúng “tự nhiên” to hơn bình thường 50%. Ngược lại, họ đã ăn nhiều hơn 15% khi những chiếc bánh xuất hiện với chỉ 2/3 kích thước thật.Giáo sư Michitaka Hirose thuộc Khoa công nghệ và khoa học (Đại học Tokyo) cho biết ông rất hào hứng khi có thể sử dụng máy tính để đánh lừa giác quan của con người.Giải thích với các phóng viên, ông cho biết “Làm thế nào để đánh lừa nhiều giác quan khác nhau hoặc làm thế nào để tạo ra giác quan đối với con người bằng việc sử dụng máy tính là rất quan trọng trong các nghiên cứu thực tại ảo”.Giáo sư Hirose nói rằng các thiết bị thực tế ảo tiêu chuẩn phục vụ các giác quan phức tạp như xúc giác thường chỉ có kết quả trong các thiết bị cồng kềnh.Tuy nhiên, sử dụng một hay nhiều giác quan để đánh lừa các giác quan còn lại là một cách để giải quyết vấn đề này.Trong một dự án khác, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Hirose cũng sáng chế ra một loại thiết bị đội đầu sử dụng các loại hương thơm và hình ảnh ảo để đánh lừa người sử dụng rằng họ đang ăn nhiều loại thức ăn ngon chứ không đơn thuần chỉ là chiếc bánh ăn nhẹ có trong tay.Người sử dụng có thể cài đặt cho thiết bị này các loại khẩu vị mà họ thích để có thể nghĩ rằng họ đang thưởng thức một chiếc bánh socola béo ngậy hay một chiếc bánh dâu hấp dẫn.Giáo sư Hirose cho biết có tới 80% số người tham gia thử nghiệm đã bị đánh lừa.Hiện nhóm nghiên cứu chưa có kế hoạch thương mại hóa sản phẩm nhưng họ sẽ vẫn tiếp tục điều tra xem người sử dụng các loại thiết bị này có thể giảm cân được hay không.