Thiếu niên bị đàn cá rỉa thịt tới chết

Lúc nhảy ra khỏi chiếc cano tại con sông ở thành phố Rosario del Yata, cách thủ đô La Paz 640km về phía bắc, chàng trai 18 tuổi không rõ tên này say rượu. Cảnh sát Daniel Cayaya cho biết, nạn nhân bị chảy máu tới chết sau khi bị tấn công. Vụ việc xảy ra vào thứ năm tuần trước và mới được đài phát thanh địa phương Erbol đưa tin hôm qua (7/12).

Theo ông Cayaya, cảnh sát ngờ rằng đây là trường hợp tự vẫn vì cậu thiếu niên trên là một ngư dân trong vùng biết rất rõ con sông Yata.

Với hàm răng sắc nhọn, lại đi săn theo đàn, việc rỉa thịt một con mồi lớn với cá piranhas chỉ mất vài phút. Dù giữ danh tiếng vô cùng đáng sợ song rất hiếm khi cá piranhas tấn công người.

Tuy nhiên, hồi tháng 9 vừa qua, một bãi sông được nhiều người lui tới ở Brazil đã bị bỏ hoang sau khi có tin cá ăn thịt piranha tấn công 15 người đi bơi. Một người đi bơi bị mất một ngón chân và nhà chức trách đã cảnh báo mọi người nên ra khỏi nước càng nhanh càng tốt nếu bị cắn để máu của họ không thu hút thêm nhiều cá piranha tới nữa. Đó là lần đầu tiên cá piranhas được thấy ở bãi Daveron của con sông Paraguay, phía tây Brazil.

Cá piranha có thể dài tới 35cm, xuất hiện chủ yếu ở lưu vực sông Amazon tại Nam Mỹ và nổi tiếng với hàm răng sắc như dạo cạo cũng như việc săn mồi theo đàn. Ở khu vực nước cạn, cá piranhas phục kích con mồi, sau đó rỉa thịt của những con mồi lớn như rắn anaconda hoặc thậm chí là một con báo đốm chỉ trong vòng vài phút.

Loài cá nguy hiểm chết người này từng được mô tả trong bộ phim rùng rợn Piranha năm 1978 và được làm lại vào năm ngoái với diễn xuất của Kelly Brook. Một bể chứa đầy cá piranhas cũng được dùng để giết người trong bộ phim You Only Live Twice năm 1967.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)