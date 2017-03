Thiếu nữ thất tình và… hôn nhầm cảnh sát

Qua tìm hiểu, đươc biết, cô gái ấy tên là Tiểu Tưởng, người Hà Nam, hiện đang làm việc tại Hồ Sơn, Vũ Nghĩa. Sáng 10/8, sau khi tỉnh rượu, biết chuyện đêm qua mình hôn nhầm cảnh sát, Tiểu Tưởng cảm thấy hết xấu hổ và lập tức xin lỗi anh chàng cảnh sát kia.



Tiểu Tưởng kể lại, cách đây mấy ngày, bạn trai cô vừa đề nghị chia tay, cô không thể nào chấp nhận được sự thật đó, tối 9/8 cô hẹn bạn trai đến nhà để nói chuyện, nhưng anh ta một mực từ chối. Quá buồn bã, Tiểu Tưởng lấy luôn chai rượu vang trắng trong nhà ra uống cạn, chẳng mấy chốc cô đã say bí tỉ.



Hơn 10h đêm, khi tỉnh dậy, càng nghĩ càng thấy đau khổ, Tiểu Tưởng quyết định ra ngoài tìm bạn trai để nói chuyện một lần nữa. Do đã quá say, chưa đi được bao xa cô liền ngã vật ra đường và ngủ ngay tại đó.



Một lúc sau, cảnh sát tuần tra đi ngang qua đó, phát hiện ra cô gái, họ liền chạy lại lay gọi, Tiểu Tưởng tỉnh dậy, cứ nghĩ rằng bạn trai đã hồi tâm chuyển ý và đến tìm mình, quá vui mừng cô đã ôm chầm lấy chàng trai trước mặt và hôn tới tấp.



Biết là cô gái đã quá say, anh cảnh sát đành phải giả vờ đóng vai bạn trai, dỗ cho cô lên xe và chở thẳng về đồn.



Sáng ngày hôm sau, sau khi xin lỗi vì hành động khiếm nhã của mình, Tiểu Tưởng còn đùa một câu: “Sau này, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ tìm một anh chàng cảnh sát làm bạn trai mình”.





(Theo VTC)