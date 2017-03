Thoát chết nhờ răng giả đỡ đạn

Nhờ hàm răng giả, ông Moraes đã may mắn thoát chết trong gang tấc

Theo một quan chức của bệnh viện, người đàn ông may mắn tên là Pacheco de Moraes Zacarias, 81 tuổi. Ông này vừa bị bắn hôm thứ Năm trong khi làm việc tại một quán bar do ông làm chủ ở thành phố nhỏ miền Tây Alta Floresta.



Trang web G1 của Globo TV dẫn lời Jose Marcos da Silva hôm thứ Bảy cho biết, nếu như viên đạn không bay trúng hàm răng giả của ông Moraes trước khi rơi xuống cổ họng, thì có lẽ viên đạn đã đâm thủng não ông.



Cũng theo quan chức này, viên đạn sẽ không được loại bỏ ngay lập tức vì nếu phẫu thuật ngay lúc này sẽ gặp rất nhiều rủi ro.



Silva cho biết, bệnh nhân Moraes đã thoát khỏi nguy hiểm và đang dần ổn định, tuy nhiên ông sẽ có nguy cơ giảm một phần thị lực do quỹ đạo của viên đạn.