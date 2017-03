Thoát chết thần kỳ khi rơi từ tầng 15 xuống đất

Stilwell dự kiến ra viện trong hôm nay



Theo Thanh Tùng (DT/ BBC)

Theo báo giới địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng qua giờ địa phương. Tom Stilwell đã bị ngã từ ban công của nhà hàng xóm xuống đất.Khi đó Stilwell định đu từ ban công nhà hàng xóm xuống ban công nhà mình. Nhưng pha mạo hiểm đã không diễn ra như dự định và nạn nhân rơi thẳng xuống đất.Bạn bè của chàng trai 20 tuổi cho biết Stilwell chỉ bị gãy xương và một số nội thương nhưng “ổn cả” và “rất may mắn”.Trước đó anh tới New Zealand để nghỉ phép nhưng sau khi đi chơi khuya về, Stilwell nhận ra mình không cầm chìa khóa nhà. Bạn bè của chàng trai này cho biết anh đã hỏi người hàng xóm cho mình đu từ ban công xuống ban công nhà mình và được hàng xóm đồng ý.Người hàng xóm có tên Geraldine Bautista thuật lại với tờ New Zealand Herald rằng Stilwell khi đó “hơi ngà ngà say” nhưng vẫn lịch sự. “Tôi không sợ cậu ta – Cậu ta chỉ hỏi ‘Bà có thể cho phép tôi nhảy xuống ban công được không? Tôi sẽ không làm phiền bà đâu, hãy cho tôi sử dụng ban công nhà bà”, Bautista kể.“Tôi không hề nghĩ cậu ta sẽ thực sự làm vậy. Trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng: “được thôi, tôi sẽ cho cậu thấy việc này là không thể. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ nhảy bởi việc này thực sự đáng sợ”, người hàng xóm nói tiếp.Thế nhưng ngay khi ra tới ban công người này lập tức trèo lên thành và bà Bautista không còn làm gì được.Cú ngã của Stilwell may mắn trúng mái của một tòa nhà kế bên, dưới vị trí nhảy khoảng 13 tầng.Tiến sỹ Tony Smith, giám đốc y khoa tại St John, một tổ chức cấp cứu tại đó cho biết cơ hội sống sót của nạn nhân tăng lên nếu rơi trúng lên một thứ gì đó. Dù vậy “việc sống sót sau một cú ngã ở độ cao đó là cực kỳ lạ thường”, ông Smith khẳng định.