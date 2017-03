Thủ tiêu con trăn siết cổ hai bé trai

Nhà Savoie nuôi khá nhiều trăn và rắn. Ảnh: Facebook

Hai anh em ruột Connor, 6 tuổi, và Noah Barthe, 4 tuổi, được phát hiện đã chết sáng 5/8 tại căn hộ phía trên cửa hàng bán thú cưng của ông Jean-Claude Savoie tại Campbellton, tỉnh New Brunswick.



Hai anh em gặp nạn khi ngủ lại trong căn hộ cùng với con trai của chủ cửa hàng. Ông này có nhiều loài thú lạ, trong đó có một con trăn đá châu Phi. Cảnh sát hiện đã coi căn hộ của Jean-Claude Savoie là hiện trường của vụ án mạng và đang tìm hiểu vì sao hai đứa trẻ lại trở thành nạn nhân của con trăn dài 4 mét và nặng 45kg.



"Con trăn này không được phép nhập vào New Brunswick. Theo hồ sơ lưu trữ, chúng tôi chưa từng ghi nhận sự có mặt của con trăn này", Anne Bull, một phát ngôn viên của Cơ quan Tài nguyên Thiên nhiên New Brunswick, cho biết.



Cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, con trăn đã thoát khỏi lồng trong cửa hàng của Savoie rồi chui qua một ống dẫn khí trên trần, trườn lên tầng trên rồi rơi xuống phòng ngủ của các bé trai.



Trước đó, hai anh em Barthe đã dành cả ngày để chơi cùng các bạn và những con thú của Savoie nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Savoie phát hiện hai bé đã chết hôm thứ hai và lập tức báo với nhà chức trách. Các quan chức thú y địa phương đã bắt con trăn rồi tiêm thuốc giết chết nó.

Các chuyên gia động vật đã rất sốc trước thảm kịch. Họ nói rằng dù trăn đá châu Phi nguy hiểm do có khả năng giết các con mồi lớn, nhưng nó thường không tấn công con người.

Tuy nhiên, Marion Desmarcheliere, một giáo sư về thuốc động vật ở trường Cao đằng thú y Atlantic, nói trong cuộc phỏng vấn với AFP rằng sự hiếu động có thể là nguyên nhân khiến hai bé mất mạng.



Bà nói rằng loài trăn có khứu giác rất tốt, trong khi hai đứa trẻ nhà Barthe đã chơi với những con dê suốt cả ngày. Nếu mùi dê còn vương lại trên người các bé, nó sẽ kích thích bản năng săn mồi của loài trăn.



"Trăn chỉ săn mồi khi đói", bà cho biết, nói thêm rằng chúng có khả năng nhìn rất kém về đêm và thường tìm tới con mồi bởi mùi và thân nhiệt.

Theo cảnh sát, đây là loài trăn lớn nhất châu Phi, không có nọc độc nhưng rất khỏe, có thể siết chết cả những con thú lớn như linh dương. Kết quả phân tích pháp y cũng cho thấy hai nạn nhân nhí chết vì ngạt thở.

Vụ việc cũng làm dấy lên cuộc tranh cãi ở Canada về những lỗ hổng luật pháp liên quan tới thú cảnh ngoại lai, trong đó cáo buộc các quy định chồng chéo của chính quyền địa phương và liên bang đã dẫn tới sự lộn xộn trong công tác đảm bảo an toàn.

