Thủ tướng Anh là người đàn ông mặc xấu nhất

Từ vị trí thứ 3 trong năm 2009, ngay trong những ngày đầu năm 2010, ông Brown đã vượt lên đứng đầu, vì theo tạp chí GQ thì “bất kể là gì nhưng phải là một mẫu thủ tướng của phong cách Anh”.

Thủ tướng Anh Gordon Brown . Ảnh: planetrulers.com

Trong cuộc bình chọn này, Thủ tướng Anh đã "vượt qua" các đối thủ khác như Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - người đứng thứ 3 hay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il - xếp thứ 8.

Các thứ hạng khác lần lượt là diễn viên người Anh Russell Brand đứng thứ 2, Thị trưởng thành phố London Boris Johnson thứ 4, tất cả thành viên đội Top Gear thứ 5, Nghệ sĩ Piers Morgan - Vị giám khảo đáng kính trong cuộc thi Britain's Got Talent thứ 6, Đội Match Of The Day thứ 7, Ca sĩ nhạc rock Johnny Borrell thứ 9 và Peter Stringfellow - Một ông chủ hộp đêm giàu có thứ 10.

Ngược lại, đối thủ của ông Gordon Brown trong cuộc bầu cử ở Anh năm nay, lãnh đạo Đảng Bảo thủ David Cameron được xếp thứ 8 trong danh sách những người ăn mặc đẹp nhất.

Ngoài ra, danh sách này còn có tên diễn viên Robert Pattinson, các thành viên ban nhạc Take That, ca sĩ Alex Turner, nhà thiết kế Tom Ford, diễn viên Daniel Craig, ca sĩ nhạc Pop David Furnish, cầu thủ David Beckham, ca sĩ nhạc ráp Dizzee Rascal.

Theo XUÂN TRIỂN (Vietnam+)