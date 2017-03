Thủ tướng Australia bị xúc phạm trên thực đơn

Cựu bộ trưởng chính phủ Mal Brough, giờ đang là ứng cử viên đảng đối lập mang tên Tự Do sẽ tham gia tranh cử vào tháng Chín tới, cho biết ý tưởng thực đơn trên tới từ một người không thuộc đảng và cho rằng điều này sẽ "rất hài hước."



Brough chia sẻ với đài Austrlian Broadcasting rằng ông chưa duyệt qua thực đơn và "vô cùng xin lỗi."



Thực đơn trên dành cho một sự kiện từ hồi tháng Ba và có đĩa thịt chim mang tên "Chim cút rán Julia Gillard: Ngực nhỏ, đùi to và một chiếc hộp đỏ to."



Sự việc trên nổi lên tại Twitter chỉ một ngày sau khi bà Gillard, người từng bình luận về hội chứng "sợ phụ nữ" và nhận được sự ủng hộ toàn cầu năm ngoái, khơi lại cuộc chiến về bình đẳng giới khi cho rằng đảng bảo thủ đối lập sẽ giảm tầm ảnh hưởng của phụ nữ nếu họ chiến thắng trong cuộc bầu cử tới đây.



Bà Gillard, nữ lãnh đạo quốc gia đầu tiên của Australia, đã cảnh báo rằng chính phủ sẽ bị thống trị bởi "những người đàn ông đeo cà vạt xanh" nếu Tony Abbott (lãnh đạo đối lập) chiến thắng ngày 14 tháng Chín tới theo kết quả khảo sát.



Bà chia sẻ trong lễ khai mạc tổ chức "Phụ nữ vì Gillard": "Vào ngày đó, 14 tháng Chín, chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra một quyết định quan trọng với tư cách một đất nước."



"Đó sẽ là một quyết định liệu xem chúng ta có gạt bỏ tiếng nói của phụ nữ khỏi đời sống chính trị một lần nữa hay không."



"Chúng ta không muốn sống trong một nước Australia, nơi mà việc nạo phá thai lại trở thành lá bài chính trị cho những người đàn ông cho rằng họ hiểu chuyện hơn."



Đảng đối lập đã gọi rằng những bình luận trên là "nỗ lực tuyệt vọng của nhà lãnh đạo một đảng bị chia rẽ mạnh mẽ" và yêu cầu được xin lỗi.



Tuy vậy, nhà lãnh đạo đảng là ông Abbot cũng lên tiếng chỉ trích thực đơn.



"Tôi tin rằng chúng ta đều tốt và cao thượng hơn những trò đùa vô duyên, tồi tệ như thế này."



"Dù có là gì đi chăng nữa, tôi cho rằng chúng ta nên thể hiện mình tốt hơn. Tôi nghĩ rằng mình phải thể hiện tốt nhất trước mọi công dân Austrlia trước khi bước vào cuộc bầu cử này."







Theo Quốc Thịnh (Vietnam+)