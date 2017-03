Tiết lộ quá trình làm ra búp bê y hệt người

Thật kinh ngạc, đứa bé có hơi ẩm dưới mũi và những mạch máu xanh tí tẹo lại không phải là một đứa trẻ thật sự, mà đó là búp bê Liviana Sirmans đưa tới cho bác sĩ của bà ấy xem, phóng viên báo Valdosta kể.

Liviana là một nghệ nhân làm búp bê hay còn gọi là "người tái sinh" - người chuyên biến một con búp bê được làm bằng nhựa vinyl thành một đứa bé y hệt em bé thật, càng giống càng tốt. Một số búp bê có những hiệu ứng đặc biệt như bớt, hoặc nước mắt trên mặt, thổi ra bong bóng.

Dựa trên độ giống người thật của búp bê, nó có thể được bán ở khắp nơi với giá từ vài trăm đến hàng nghìn đôla. Khi Liviana trưng bày một trong những con búp bê mà bà tạo ra tại một cửa hiệu ở Italia, một vị khách đã đề nghị mua nó với giá 400 euro, mức giá cao nhất mà Liviana từng được trả.

Kể từ khi bắt tay vào việc vào năm 2002, Liviana đã làm ra 428 con búp bê. Mỗi con búp bê Liviana làm ra đi kèm với một giấy khai sinh.

Liviana bắt đầu say mê với nghệ thuật này khi bà nhìn thấy một con búp bê y hệt con người ở Australia, nơi bà tới dự đám cưới của con trai.

Người phụ nữ này kể: "Tôi trở lại Mỹ và mua một con búp bê từ một phụ nữ ở Canada qua eBay. Tôi rất thích nó, tôi đã viết thư cho người ấy và chúng tôi đã thành bạn bè của nhau. Tôi bắt đầu làm mình búp bê và may quần áo cho nó, cô ấy đã dạy tôi cách tái sinh".

Liviana mua đầu, chân, tay còn tự tay làm phần mình của búp bê. Người phụ nữ này cho hay, việc biến một con búp bê thành thứ giống hệt người thật là một quá trình dài.

Theo đó, đầu, tay và chân búp bê phải được rửa để loại bỏ dầu mỡ và những vết bẩn do bị đụng chạm nhiều. Sau khi được sấy khô hoàn toàn, Liviana bắt đầu vẽ mạch máu. Trong khi mạch máu ở tay và chân được vẽ bên ngoài thì mạch máu trên đầu lại được vẽ ở phía trong.

""Tay, chân và mặt có màu vàng nâu do đó phải vẽ một lớp mỏng. Mỗi lớp sau đó phải được nung trong lò ở 256 độ C trong 8 phút. Sau đó tôi vẽ móng tay móng chân, môi. Tôi cắm tóc bằng những chiếc kim rất nhỏ. Tôi gắn tóc từ trong do đó những sợi tóc sẽ không rơi ra. Sau đó, tới lượt mắt và lông mày"

Sau các công đoạn trên, Liviana gắn tay chân và đầu, mặc cho búp bê quần áo bà tự làm hoặc mua. Phải mất khoảng 2 tuần tới 2 tháng để tạo ra một con búp bê y hệt người thật. Chi phí làm một con "búp bê sống" là 80 tới 250 USD.

Những con búp bê Liviana làm phản chiếu sự khác biệt về chủng tộc, đó là búp bê Trung Quốc, Mỹ gốc Phi, búp bê Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và cả kiểu Hindu.

