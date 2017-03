Tờ New York Times sẽ thu phí các độc giả trực tuyến

Trong một tuyên bố, NYT nói rằng biện pháp mới này sẽ cho phép độc giả truy cập miễn phí một số lượng tin, bài nhất định mỗi tháng và sau đó sẽ tính phí đối với số truy cập vượt trội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, NYT không cho biết chi tiết mức giá cho mỗi lần truy cập đầy đủ vào trang web của báo - hiện có lượng truy cập trên 15 triệu lượt/tháng - hoặc bao nhiêu tin, bài sẽ được cung cấp miễn phí cho độc giả mà chỉ nói phương thức tính phí mới sẽ được áp dụng vào đầu năm 2011.

Các độc giả báo in sẽ tiếp tục được phép truy cập miễn phí vào trang “NYTimes.com”.

Giống như các báo in và những tạp chí khác ở Mỹ, NYT đã và đang phải vật lộn với nhiều khó khăn, do doanh số quảng cáo báo in giảm sút đáng kể, số phát hành ngày càng sụt giảm và sự “di cư” của độc giả tới những trang tin miễn phí trên Internet.

Phó Giáo sư chuyên ngành báo chí Dan Kennedy, thuộc Đại học Northeastern (Boston, Mỹ), nhận xét trong những năm qua, chỉ một mình doanh thu quảng cáo đã không thể hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho các website của những báo in truyền thống, và ngày càng có nhiều người tính đến những biện pháp khác nhau để độc giả chia sẻ nhiều hơn các chi phí hoạt động.

Theo ông Kennedy, động thái của NYT, hiện đang được các báo in theo dõi sát sao, có thể là một cuộc thử nghiệm đúng đắn đối với toàn ngành báo in nói chung.

Theo TTXVN/Vietnam+