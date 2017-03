Tòa nhà chọc trời New York đồng loạt "tắt đèn cứu chim"

Đây là năm thứ 5 New York thực hiện "tắt đèn cứu chim"

Dự án “tắt đèn” do tổ chức bảo vệ các loài chim NYC Audubon tổ chức và kéo dài tới tận ngày 1/11, khi chim di cư hoàn thành cuộc di cư vào mùa thu của chúng. Dự án đã bước sang năm thứ 5.

Tòa nhà Empire State và Chrysler cũng nằm trong những tòa chọc trời tham gia dự án.

Ước tính khoảng 90.000 con chim ở New York bị chết mỗi năm do đâm phải các tòa nhà kính.

Những người đưa ra sáng kiến “tắt đèn cứu chim” trên cho biết đèn sáng đã khiến các con chim di cư bị mất phương hướng và không nhận biết được các dấu hiệu tìm đường tự nhiên của chúng.

Nhóm bảo vệ chim tại New York NYC Audubon hiện đang kêu gọi những người chủ, người thuê ở trong các tòa nhà chọc trời tắt đèn trên những tầng không ở hoặc những không gian không được sử dụng từ giữa đêm đến bình minh.

Họ cũng kêu gọi các nhân viên làm việc muộn dùng đèn bàn thay vì đèn trần nhà.

Một dự án tương tự tại Toronto, Canada, cho rằng “khắp Bắc Mỹ, mỗi năm chim chết vì đâm vào các tòa nhà còn nhiều hơn cả là số chim chết trong vụ tràn dầu Exxon Valdez (vụ tràn dầu khiến hơn 250.000 con chim bị chết)”.

NYC Audubon cũng dẫn nghiên cứu tại một bảo tàng ở Chicago cho thấy số chim chết vì đâm phải các tòa nhà vào ban đêm giảmtới 83% nếu đèn đêm được tắt.

Trong mùa di cư, khoảng 30 tình nguyện viên sẽ đi “tuần” ở một số tòa nhà vào ban đêm.

“Theo dõi và nghiên cứu giúp chúng tôi hiểu được rõ hơn nguyên nhân của các vụ chim đâm vào các tòa nhà và tìm cách ngăn chặn chúng”, Susan Elbin, giám đốc bảo tồn của NYC Audubon cho hay.

Theo Phan Anh (DT/ BBC)