“Tôi sẽ chạy không ngừng nghỉ”

Vận động viên “nhí” Cody “làm duyên” trước một cuộc thi chạy địa phương - Ảnh: Barcroft Media



Tuổi thơ không may mắn



Gương mặt Cody rạng ngời hạnh phúc bên xấp “tài sản vô giá” - huy chương từ các cuộc thi thể thao của mình - Ảnh: Barcroft Media

Người truyền cảm hứng sống mãnh liệt

Sinh thiếu tháng và ký ức về thuở ấu thơ chỉ là những tháng ngày liên tiếp nhập viện để thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật đầy đau đớn, đôi chân cũng sớm bị cưa cụt... những tưởng Cody McCasland sẽ lớn lên đầy mặc cảm. Nhưng những điều cậu bé này đã làm khiến nhiều người phải sửng sốt, bất ngờ.Cody cất tiếng khóc chào đời với một căn bệnh hiếm gặp trong người có tên Sacral Agenesis (bệnh ngăn chặn xương cột sống phát triển bình thường - PV). Do sinh thiếu tháng cộng với căn bệnh trên, Cody phải đối mặt với cuộc phẫu thuật đầu tiên khi em vừa tròn 15 ngày tuổi. Trong hai năm kế tiếp, Cody được giữ ở bệnh viện để thực hiện tiếp một loạt ca mổ điều trị về thận, trật khớp hông, dạ dày, mật, hen suyễn và các chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp.Khi Cody được hơn một tuổi, cả gia đình lại đứng trước một quyết định vô cùng khó khăn. Do Cody không có xương chày, khuỷu chân... các bác sĩ ở một bệnh viện thuộc bang Texas (Mỹ) đề nghị cha mẹ Cody cho phép họ cưa hai chân em càng sớm càng tốt để việc sử dụng chân giả sau này thuận tiện hơn. “Chúng tôi đành nuốt nước mắt, gật đầu bế con lên bàn mổ mà trong lòng ngổn ngang trăm mối”, bà Tina Mc Casland - mẹ Cody, rưng rưng nhớ lại.Dẫu vậy hai tháng sau ngày phẫu thuật, Cody đã khiến mọi người ngạc nhiên khi nhanh chóng đứng vững trên đôi chân giả ngay trong ngày đầu được lắp thử.Trái tim của mẹ Cody một lần nữa lại nghẹn ngào: “Tôi còn nhớ như in hình ảnh đẹp tuyệt vời đó. Cody đứng rất vững trên đôi chân giả của mình như thể đã đợi cơ hội này từ rất lâu”.Tuy nhanh chóng đứng được trên đôi chân giả nhưng Cody cũng trải qua một thời gian khá dài, đầy khó khăn và đau đớn để có thể thuần phục đôi chân ấy hoạt động theo ý mình.Ít lâu sau Cody đã nhanh chóng xin phép gia đình cho tham gia các cuộc thi chạy, đi bộ... cùng những người bạn đồng trang lứa.“Cody rất tự hào khi có tới 20 bộ chân giả, mỗi bộ giúp tham gia một môn thể thao khác nhau.Hiện giờ cháu rất hăng hái, vô tư đi thi và lúc nào cũng tràn ngập sự lạc quan dẫu phải tranh tài cùng chúng bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Sau rất nhiều lần thua cuộc, bộ sưu tập huy chương của Cody giờ đã lên con số hàng chục”, mẹ Cody tự hào chia sẻ.Không dừng lại ở bộ môn đi bộ và chạy, Cody còn tham gia nhiều hoạt động thể thao khác như bơi lội, đá banh và chơi khúc côn cầu... “Tôi mong mình sẽ đoạt được huy chương vàng ở Paralympic (Thế vận hội dành cho người khuyết tật) và hi vọng sẽ trở thành một bác sĩ tốt trong tương lai”, Cody bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn gần đây.Không chỉ biết nuôi dưỡng niềm tin và sự lạc quan cho riêng mình, Cody còn đem điều ấy sẻ chia cho nhiều số phận không may mắn khác.Cody từng tham gia nhiều buổi gặp mặt, giao lưu với những trẻ em và cả cựu chiến binh khuyết tật như mình... và hầu hết mọi người đều cho biết cảm thấy yêu đời, phấn chấn hơn khi được tiếp xúc, trò chuyện với cậu bạn 9 tuổi. Một số cựu chiến binh từ Afghanistan và Iraq trở về cũng bầu chọn Cody là người truyền cảm hứng sống mãnh liệt nhất cho họ, giúp con đường tái hòa nhập cuộc sống đời thường của họ trở nên dễ dàng hơn.“Chúng tôi luôn nhận được rất nhiều thư đề nghị gặp mặt, trò chuyện trực tiếp cùng Cody từ khắp mọi nơi và em rất hạnh phúc về điều đó”, gia đình Cody tâm sự.Không chỉ dừng lại ở việc học văn hóa, hoạt động thể thao và đi giao lưu..., Cody còn dành thời gian gây quỹ và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác.Hiện Cody đã quyên góp được số tiền 95.000 USD cho Bệnh viện nhi Texas Scottish Rite (nơi từng thực hiện phẫu thuật và cung cấp chân giả miễn phí cho Cody thuở bé), bên cạnh đó là 4.000 USD cho Quỹ Challenge Athletes (dùng ủng hộ các vận động viên khuyết tật).Tuy vậy, khi nói về bản thân, Cody chỉ miêu tả rất đơn giản: “Tôi là một vận động viên chỉ biết chạy và chạy không ngừng nghỉ. Tôi sẽ cố gắng để không thua cuộc trong bất kỳ cuộc chơi nào”.