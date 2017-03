Top 100 thành phố “khổ vì bia rượu” nhất tại Mỹ

Trong đó, top 10 gồm có Fresno (bang California), Reno (Nevada), Billings (Montana), Riverside (California), Austin (Texas), St.Louis (Missouri), San Antonio (Texas), Tucson (Arizona), Lubbock (Texas), Bakersfield (California).

Danh sách này được lập ra dựa trên các chỉ số như tỷ lệ tử vong do bệnh gan vì uống nhiều bia rượu, số vụ tai nạn giao thông gây rakhi say xỉn, số vụ say rượu có hệ thống, số vụ bị bắt giữ do lái xe trong tình trạng không tỉnh táo...

Tuy nhiên, người ta lại không tính đến lượng chất uống chứa cồn được tiêu thụ.

Qua danh sách này, có thể thấy rằng hậu quả của việc uống rượu bia ở các thành phố phía Tây ven biển bị coi là nghiêm trọng hơn so với những thành phố tại phía Đông nước Mỹ.

Những thành phố lớn như Miami và New York lại đứng gần cuối, còn Boston được coi là thành phố “tỉnh táo” nhất nước Mỹ.

Theo TT&VH/Vietnam+