Tra tấn con vì không chịu lấy chồng

Chân dung người mẹ nhẫn tâm Yusra Farhan - Ảnh: Kpho



Phát ngôn viên cảnh sát Phoenix hôm 16-2 cho biết người phụ nữ này tên Yusra Farhan, 50 tuổi, hai lần bị bắt giữ vì cáo buộc giam giữ và hành hạ cô con gái 19 tuổi của mình là Aiya Altameemi.Lần mới nhất này, bà Yusra Farhan bị cáo buộc dùng muỗng nóng phá hủy mặt và ngực của Aiya vào tháng 11-2011. Nguyên nhân là do Aiya từ chối cuộc hôn nhân do ba mẹ sắp xếp với một người đàn ông 38 tuổi.Vết bỏng này đã để lại sẹo trên ngực Aiya.Trước đó một tuần, bà Yusra Farhan bị cáo buộc dùng dây thừng trói Aiya trên giường và đánh đập con mình để trừng phạt việc Aiya “nói chuyện với nam giới, và theo văn hóa Iraq nữ giới không được phép giao thiệp với nam giới vì không được quyền có bạn trai”.Aiya đã được gia đình thả ra vào sáng hôm sau để tiếp tục đến trường.Tại đây, cô đã trình báo sự việc với các thầy cô trong trường và được đưa đến Bệnh viện St. Joseph ở Phoenix để điều trị các vết thương.Bà Yusra Farhan đã bị bắt ngay tại bệnh viện sau một cuộc giằng co với cảnh sát.Hôm 15-2 (giờ địa phương), ông Mohammed Altameemi, 45 tuổi, cha của Aiya, cũng bị bắt vì cáo buộc đánh đập con gái sau khi biết cô nói chuyện với một người đàn ông bên ngoài trường học.Aiya nói với cảnh sát rằng cha cô thật sự muốn giết chết cô bằng một con dao nhà bếp và đã để lại vết thương dài hơn 1 inch (khoảng 25,4mm) trên cổ của cô. Trong khi đó, ông Mohammed Altameemi phủ nhận việc dùng dao đe dọa con gái mình.Không những vậy, cả em gái Tabarak Altameemi, 18 tuổi, cũng bị bắt vì tham gia giam giữ chị cùng với mẹ. Phát ngôn viên cảnh sát Phoenix cho biết: “Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để bắt giam ba đối tượng này”.Theo THIÊN HƯƠNG (TTO, Reuters, Kpho)