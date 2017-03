Trải qua 250 lần gặp mặt, vẫn... độc thân

Anh Larry Greenfield sống tại thành phố New York (Mỹ), từng làm việc tại thị trường chứng khoán Phố Wall. Anh giàu có và thành đạt, lương 25.000 USD/năm. Trong 12 năm qua, anh đã tiêu tốn 65.000 USD cho dịch vụ mai mối vẫn chưa tìm được “ý trung nhân” nào phù hợp.

Anh Larry Greenfield

Có vẻ như anh Larry là người đàn ông kém may mắn. Tuy nhiên, theo tờ New York Post và Yahoo Shine thì anh là một người cực kỳ khó tính. Người phụ nữ “lọt được vào mắt xanh’ của anh phải có dáng thanh mảnh, theo đạo Do thái, ăn nói hài hước và không đam mê sự nghiệp.

Chị Maureen Tara Nelson - người đã từng mai mối cho anh Larry nói: “Anh ấy rất “được voi đòi tiên”. Sau khi xem ảnh và lý lịch của các cô gái, anh ấy đồng ý đi xem mặt, xong từ chối hết. Anh ấy nghĩ rằng mình giàu có thì có thể lấy được bất cứ phụ nữ xinh đẹp nào, nhưng anh ấy không hiểu rằng phụ nữ xinh đẹp ở New York đều là ngườit hành đạt”.

Bản thân Larry thì lại đổ lỗi cho người mai mối. Anh cho rằng họ “quảng cáo” khác xa với sự thật.

Trong buổi trả lời phỏng vấn của tờ New York Post, anh tỏ ra thực sự đang mong muốn tìm được “một nửa của mình”. Lý do anh lấy vợ muộn vì muốn gây dựng sự nghiệp trước rồi mới tìm kiếm bạn đời. Cuộc tìm kiếm người phụ nữ đạt được các tiêu chuẩn của anh, khó khăn hơn anh tưởng

Tuy nhiên, anh Larry vẫn không nản lòng dù trải qua tận 250 lần gặp mặt mà vẫn hy vọng vào… lần thứ 251 với công ty dịch vụ mai mối Serious Matchmaking.

Theo Cẩm Mai (Dân Việt / Oddity Central)