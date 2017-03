Tranh cãi về người ngoài hành tinh

Theo nghiên cứu của tác giả Simon Conway Morris ở Đại học Cambridge và các cộng sự, đã được đăng tải trên tạp chí khoa học Philosophical Transactions of the Royal Society A thì 2 khả năng trên dường như dễ xảy ra nhất hiện nay. Nguyên nhân do quá trình tiến hóa là có thể đoán biết trước và quá trình này sẽ khiến cho các sinh vật ngoài hành tinh rồi sẽ trở thành những giống loài thông minh như chúng ta, với sức mạnh vượt trội về mặt công nghệ và cơn khát ngày càng tăng về khoáng sản, nguyên liệu.

Những sinh vật đô hộ nhân loại

Morris nói rằng các sinh vật đã khai thác gần như mọi thứ tài nguyên mà Trái đất có. Cuộc sống trên Trái đất vì thế sẽ tồn tại theo những giới hạn nhất định, giống như mọi sự sống ở khắp nơi trong vũ trụ. Bên cạnh đó, quá trình tiến hóa của các sinh vật diễn ra theo một quy trình có thể đoán trước nên cũng sản sinh ra một kết cục người ta có thể đoán biết được. Dựa vào đó, Morris tin rằng sự sống ngoài hành tinh, nếu tồn tại, sẽ giống với sự sống trên trái đất và họ cũng có trí thông minh như chúng ta. Những sinh vật này có thể trông không giống người ngoài Trái đất nhưng mọi sự khác biệt chỉ nằm ở lớp da bên ngoài. Song Morris nói rằng con người nên dè chừng các sinh vật ngoài hành tinh bởi họ có thể đang trong cơn khát tài nguyên khoáng sản giống chúng ta và có thể tìm cách xâm chiếm Trái đất. Đây cũng là quan điểm của một số nhà nghiên cứu khác, nhất là nhà vật lý Stephen Hawking, người đã công khai bày tỏ tin tưởng rằng có sự sống ngoài hành tinh. Hồi tháng 4 năm ngoái, ông mới cảnh báo rằng người ngoài hành tinh có thể sẽ khai thác Trái đất để tìm các nguyên liệu quan trọng phục vụ họ, thay vì “giao lưu” văn hóa với sự sống trên Trái đất. “Chúng ta phải tự nhìn vào chính mình để thấy cuộc sống thông minh có thể phát triển thành thứ mà chúng ta không mong muốn” - Hawking nói - “Tôi tưởng tượng họ có thể tồn tại trong những con tàu lớn, đã sử dụng hết các nguồn lực từ hành tinh của mình. Những người ngoài hành tinh tiến bộ như thế có thể trở thành người du mục, tìm cách chinh phục và chiếm làm thuộc địa bất cứ hành tinh nào mà họ tới được”. Ông nói rằng nếu người ngoài hành tinh tới Trái đất, chuyện sẽ giống với Christopher Columbus lần đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ mà kết quả sau đó không tốt đẹp cho những thổ dân da đỏ. Chúng ta hoàn toàn đơn độc? Viễn cảnh người ngoài hành tinh tham lam, xâm chiếm thuộc địa là rất đáng báo động. Nhưng Conway Morris nghĩ về một kịch bản khác cũng rất đáng buồn và có nhiều khả năng trở thành sự thực. Đó là chúng ta hoàn toàn cô đơn trong vũ trụ này. Ông nói rằng vũ trụ rộng lớn tới phi thường và có thể chứa trong nó ít nhất 100 tỷ thiên hà. Thái dương hệ của chúng ta lại khá trẻ so với toàn bộ vũ trụ, khoảng 4,6 tỷ năm tuổi so với 13,7 tỷ năm. Vì thế, đã có rất nhiều thời gian để một nền văn minh ngoài hành tinh xuất hiện và phát triển mạnh hơn nhiều chúng ta. Nhưng thực tế rằng người ngoài hành tinh chưa liên lạc với chúng ta là dấu hiệu cho thấy ngoài vũ trụ dường như không có sự sống. Ông cũng đánh giá rằng khoảng cách quá lớn chia cắt các nền văn minh ngoài hành tinh không phải là trở ngại quá lớn với hoạt động liên lạc. “Ít nhất cho tới thời điểm hiện nay, khoảng cách 100.000 năm ánh sáng không phải là không vượt qua nổi” - ông tuyên bố. Lẽ dĩ nhiên không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của Morris. Một nghiên cứu khác của nhà khoa học Albert Harrison đăng trên cùng số báo với Morris lại cho rằng việc phát hiện một cuộc sống ngoài hành tinh có thể đem đến những điều thú vị thay vì nỗi sợ. Đó là vì sự sống ngoài hành tinh có thể còn mang tính sơ khai hoặc gây tò mò cho nhân loại. Bằng chứng đầu tiên về sự sống ngoài hành tinh có thể là một vi bào đến từ sao Hỏa hoặc các hành tinh khác giống Thái dương hệ của chúng ta. Đó cũng có thể là một tín hiệu điện từ bất ngờ phóng tới trái đất. Dù tình huống nào xảy ra, kịch bản sẽ không hề giống trong phim Đại chiến giữa các thế giới, với cảnh người ngoài hành tinh dùng tàu vũ trụ hiện đại xâm lược chúng ta. Harrison chỉ ra rằng dựa những gì đã xảy ra trong 50 năm qua như sự phát triển về công nghệ, các chuyến bay vũ trụ, khoa học không gian và sự hiểu biết của nhân loại về vũ trụ đã chuẩn bị cho chúng ta rất tốt trước viễn cảnh gặp gỡ sự sống ngoài hành tinh. “Các thành tựu đó tạo nên cảm giác rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi tin rằng sự sống ngoài hành tinh có trong vũ trụ và chúng ta sẽ sáng chế ra những phương tiện công nghệ hiện đại để phát hiện ra các sự sống ấy” - ông tuyên bố.



Theo Gia Bảo (TT&VH)