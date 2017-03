Tranh nhau xẻ thịt cá voi 6 tấn

Hình minh họa. Ảnh: Sigid Kurniawan

Người dân tìm thấy con cái voi nói trên tại vùng nước nông ở bãi biển Sinar Laut, phía Nam huyện Cianjur, tỉnh West Java, Indonesia.

Trung sĩ Assistant Muzakir đóng quân tại khu vực này cho biết: “Con cá voi được dự đoán là chết khoảng một hoặc hai giờ trước khi các ngư dân tìm thấy nó. Con cá vẫn còn tươi nguyên và không hề bị thối rữa. Các quan chức địa phương vẫn chưa biết nguyên nhân của cái chết”.

Ông Muzakir cho hay: “Đã có hàng đoàn người đổ xô đến xem khi được tin có cá voi dạt vào bờ biển và chỉ sau một thời gian ngắn con cá voi đã bị lóc hết chỉ còn trơ lại bộ xương”.

“Thậm chí các nhân viên an ninh và cảnh sát cũng không thể nào ngăn chặn được đám đông người cắt con cá voi này thành từng mảnh. Không chỉ có người ở xung quanh khu vực này mà những người ở tỉnh lân cận khi biết chuyện cũng đi xe máy, ô tô tới để giành một miếng thịt cá voi”, ông Muzakir cho biết thêm.

Theo một ngư dân 45 tuổi tên là Rahmat cho biết việc cá voi dạt vào bờ ở Indonesia không phải là hiếm. Đây là con cá voi thứ 2 được tìm thấy ở Java trong vài tháng qua.

Ông Rahmat là một trong số những người đầu tiên phát hiện thấy con cá voi và theo ông có thể con cá voi này đã bị kẻ đánh bắt trộm giết chết, vì trên cơ thể nó có tới 4 lỗ đạn.

Ông còn khẳng định: “Con cá voi này là một phước lành. Ăn được thịt cá voi dạt vào bờ là một vận may, vì điều đó sẽ giúp tránh được nhiều bệnh tật và gặp may trong làm ăn”.

Anh Jamal, 32 tuổi, sống tại làng Sindangbarang cách nơi con cá voi bị dạt vào bờ tới 50 km, cũng lặn lội đến đây để cố gắng có được một miếng thịt cá voi. Jamal cho biết: “ Ngoài việc ai cũng tò mò muốn được thử thịt cá voi, thì còn một lý do nữa là người dân ở đây tin rằng ăn được thịt cá voi bị dạt vào bờ sẽ gặp may mắn. Năm ngoái tôi đã gặp may mắn trong một trường hợp tương tự và tôi thấy nó rất tốt cho sức khỏe của tôi”.

Theo Linh San (NLĐO / Jakarta)