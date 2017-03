Trẻ sinh năm rồng đem lại may mắn cho cha mẹ?

Những đứa trẻ sinh năm rồng được kỳ vọng rất lớn. (Ảnh minh họa)

Theo thầy phong thủy Jo Ching, con rồng được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và nhiều người tin rằng có một đứa trẻ sinh năm rồng sẽ đem tới vận may cho cả gia đình. Đó chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh tăng vọt trong những năm Thìn.



Bệnh viện phụ nữ và trẻ em KK (Singapore) cho biết tỷ lệ ca đỡ đẻ trong năm nay sẽ tăng 8% so với năm ngoái và tăng 16.000 ca so với năm Canh Thìn 2000.

Bệnh viện Gleneagles, Bệnh viện Mount Elizabeth và Bệnh viện Parkway East dự đoán tỷ lệ này sẽ tăng từ 5-15 %, trung bình từ 1.800 đến 3.000 trẻ mỗi năm.

Đối với nhiều người, có con năm rồng là điều may mắn nhưng Dendy và Shin Harjanto lại không nghĩ như vậy.



"Tôi nghe nói tỷ lệ sinh năm nay sẽ tăng từ 10-20% so với các năm khác và tôi vô cùng lo lắng tới vấn đề y tế, giáo dục cho con sau này, chắc chắn sẽ có nhiều cạnh tranh hơn và chúng tôi cũng sẽ phải đau đầu hơn" - ông bố tương lai Dendy Harjanto nói.



Theo bác sỹ phụ khoa Jason Ong, Trung tâm Y tế Đại học Rush, (Chicago, Mỹ), sự gia tăng đột ngột về số lượng trẻ sơ sinh sẽ mang tới một số rắc rối ngoài mong đợi cho gia đình và xã hội như: các thai phụ sẽ phải chờ đợi lâu mỗi khi tới gặp bác sỹ phụ khoa do số lượng bệnh nhân tăng đáng kể, con bạn khi lớn lên sẽ phải ngồi trong những lớp học đông đúc và cô giáo không thể nào quan sát tới từng học trò một. Không những thế, bọn trẻ sẽ phải cạnh tranh khốc liệt hơn với các bạn cùng trang lứa để vào được trường điểm, đại học hay giành học bổng...Vì vậy, niềm tin truyền thống về những đứa trẻ năm rồng mang lại điều tốt lành chưa chắc đã đúng.

Theo Sầm Hoa (VNN / Asiaone)