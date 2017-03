Triệu phú tử nạn vì cứu nhân viên

Du Guanghua (31 tuổi) đã thiệt mạng nhưng anh đã trở thành một người hùng vì hành động quên mình cứu Zhao Shengxi.

Zhao, 20 tuổi, mới tới đảm nhận công việc bán dây thép tại cửa hàng thuộc công ty của anh Du ở Yongkang, tỉnh Chiết Giang cách đây không lâu.

Được biết, trước đó Du đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi nhân viên tại một nhà hàng nổi vào hôm 21 tháng 12 năm 2012, Nhật báo Chiết Giang đưa tin.

Khi anh và hai nhân viên đang rời khỏi nhà hàng, Zhao, người đã uống say, bỗng ngã xuống sông. Không chút do dự, Du đã nhảy xuống dòng nước lạnh giá mặc dù nhiệt độ ngoài trời xuống tới -10 độ C.

Anh đã tìm kiếm Zhao, người đang vùng vẫy và cố gắng kéo anh lên. Một đầu bếp của nhà hàng, ông Xu Junfeng, cũng nhảy xuống sông cứu trợ.

Khi ông Xu và một vài người khác đưa được Zhao vào bờ, cũng là lúc Du mất tăm.

Một đội cứu hộ bao gồm cảnh sát và lính cứu hỏa đã nỗ lực tìm kiếm triệu phú trẻ tuổi này. Thi thể anh được tìm thấy 7 tiếng sau đó.

Du Guanghua được biết tới như một người đàn ông làm việc chăm chỉ, khiêm tốn, hài hước và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Anh thân thiện tới nỗi được nhân viên mệnh danh là "hua ge" (anh Hua).

"Anh ấy không bao giờ chơi mạt chược hay đi bar và luôn nhớ mang quà nhân các ngày lễ về cho hàng xóm và nhân viên," ông Hu Yueqing, một hàng xóm của ông Du cho hay.

Theo Sầm Hoa (VNN / Asia1)