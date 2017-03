Trinh nữ tuổi 38 kêu gọi giữ "cái ngàn vàng"

Đồ Shiyou tự hào đăng bức ảnh cô cầm "chứng nhận trinh tiết" lên trang web của mình. Ảnh: Shanghaiist

Tu Shiyou (Đồ Thế Hữu), đến từ tỉnh Hồ Bắc, hiện là một người làm việc tự do. Tự gọi mình là “trinh nữ”, cô Đồ đã dành 158 USD (tương đương 3,3 triệu đồng) để lập nên một website về trinh tiết vì cô tin rằng “thái độ của thế hệ trẻ hiện nay về tình dục đang méo mó”.

Nội dung trong trang web là những bài viết của Đồ nhằm “chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ trinh tiết trong thời gian lâu dài”. Một số bài viết khác nhằm giúp kiến thức cho người đọc biết về sự khác biệt giữa những người còn và không còn “cái ngàn vàng”. Cô này kêu gọi việc giữ gìn trinh tiết và phản đối quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Theo Shanghaiist, sau khi đọc những bài viết của Đồ, nhiều người tỏ ý nghi ngờ liệu chính người lập nên trang web này có còn giữ được trinh tiết của mình hay không. Và để giải đáp những thắc mắc đó, người phụ nữ bị cho là “ế chồng” này đã đăng lên trang tấm giấy chứng nhận của một bệnh viện, cho thấy cô vẫn còn nguyên.

Đồ cũng khẳng định rằng cô đã tốt nghiệp cao học ở trường Đại học Vũ Hán, danh tiếng hàng đầu ở Trung Quốc.

Trao đổi với tờ Shanghai Daily, Đồ cho biết: “Tôi lập ra website này vì tôi thấy mình đã thành công trong việc giữ gìn được trinh tiết trong 38 năm qua. Nhưng có rất nhiều người đã không làm được điều đó. Tôi xem trên tivi hoặc đọc ở các trang web và thấy có một số người đã phải sống trong bi kịch vì họ không biết quý trọng trinh tiết của mình”.

Người phụ nữ 38 tuổi chưa từng yêu ai còn tuyên bố cô muốn chứng tỏ cho những người trẻ tuổi rằng là một người phụ nữ “có vẻ ngoài đoan chính”, cô cảm thấy chẳng có gì khó khăn để giữ được trinh tiết và dù không có tình dục cô hiện sống rất “vui vẻ và hạnh phúc”.

Chỉ ít lâu sau khi địa chỉ của trang web này được đưa lên trang Weibo.com – một trang blog nổi tiếng ở Trung Quốc – hàng ngàn cư dân mạng ghé thăm để bày tỏ quan điểm. Một cuộc tranh luận sôi nổi đã diễn ra về chủ đề trinh tiết của người phụ nữ. Trong tổng số hơn 3.700 người tham gia bình luận, có 57% ủng hộ quan điểm của Đồ.

Trước sự so sánh của một số cư dân mạng giữa mình và chị Phượng – một người phụ nữ "bị ghét nhất" Trung Quốc mới đây do tuyển chồng bằng hình thức phát tờ rơi – Đồ nói: “Tôi thực sự không hiểu tại sao mọi người lại so sánh như vậy. Tôi đang khuyến khích những cô gái trẻ không nên có quan hệ tình dục trước khi kết hôn. Và điều này này theo tôi là một hành động tích cực. Bên cạnh đó, tôi làm điều này không phải để được nổi tiếng. Tôi chỉ muốn sống theo cách của tôi”.

Trước ý kiến của nhiều người nghi ngờ rằng có thể cô Đồ đã đi cấy màng trinh giả, người phụ nữ này lên tiếng: “Tôi đã lường trước điều này, đó là lý do tôi tìm đến một trong những bênh viện có tiếng nhất trong nước. Nếu vẫn còn có người nào đó nghi ngờ về kết quả này, tôi sẽ tìm đến một cơ quan khác. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi đã tránh xa tình dục trong suốt cuộc đời mình và muốn quảng bá giá trị của việc làm đó trong xã hội. Chẳng có lý do gì tôi phải làm màng trinh giả cả”.

Theo Phan Tâm (VNE)