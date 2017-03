Trùm phátxít Adolf Hitler thường xuyên phải dùng ma túy đá

Trùm phátxít Adolf Hitler. (Nguồn: ibtimes.co.uk)

Tờ Daily Mail trích lược tài liệu này cho biết Hitler đã sử dụng ma túy đá trước mỗi cuộc họp với lãnh đạo phátxít Italy Benito Mussolini.Tài liệu tiết lộ Hitler đã thường xuyên phải sử dụng ma túy đá với liều lượng nhất định và ổn định để luôn trong trạng thái tỉnh táo và dồi dào sinh lực.Trước đó, cũng đã có rất nhiều chứng minh khoa học rằng Hitler thường xuyên phải điều trị một số chứng bệnh liên quan tới thần kinh.Trên thực tế, theo tài liệu dài 47 trang được thu thập từ tình báo quân đội Mỹ, Hitler đã phải sử dụng 74 loại thuốc thần kinh khác nhau, trong đó có cả việc sử dụng ma túy trong thời gian làm lãnh đạo khi thi hành tội ác diệt chủng người Do Thái của mình.Theo báo cáo này, Hitler đã có bài diễn văn kéo dài 2 tiếng đồng hồ với Benito Mussolini vào tháng 7/1943 sau khi sử dụng ma túy đá. Trong những ngày cuối đời, ông ta đã phải tăng liều lượng, chích chín mũi ma túy trực tiếp vào người để giảm những cơn đau và stress.Hitler đã quá quen thuộc với những liều morphine, thuốc an thần barbiturate, thuốc nhỏ mắt có chứa cocaine và rất nhiều loại dược phẩm khác. Ông ta còn sử dụng tinh dịch của bò đực để kích thích lượng testosterone có trong máu.Tất cả những điều này đều được gợi ý và trợ giúp bởi vị bác sỹ riêng Theodor Morell. Hitler đã luôn tin tưởng Morell dù chính bác sỹ này đã phản bội lại đồng loại của mình, những người Do Thái vào năm 1933.

Hitler còn có biểu hiện của việc mắc chứng Parkison ở giai đoạn cuối cùng Thế chiến thứ 2 năm 1945./.

Theo Yến Nhi/Vietnam+