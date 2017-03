Trung Quốc: Bắt giáo viên mầm non vì tội … cắn học trò

Đoạn băng quay lại cảnh cô giáo mầm non đánh học trò

Sau khi một số trẻ em bị thương không rõ nguyên do tại trường mầm non ở Đường Sơn, Trung Quốc, nhiều phụ huynh học sinh đã yêu cầu nhà trường cung cấp đoạn phim trên camera an ninh.