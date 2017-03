Trung Quốc cấm quan chức chiêu đãi vi cá mập

Một quan chức của GOASC cho biết lệnh cấm được áp dụng đối với tất cả các buổi tiệc chiêu đãi của mọi cơ quan chính phủ.

Theo đại biểu quốc hội Vạn Khiết, có ba lý do khiến Trung Quốc phải thực hiện lệnh cấm này. “Lý do đầu tiên là trong vi cá mập có các kim loại nặng, vì thế món đó không tốt cho sức khỏe như người ta tưởng. Thứ hai, Trung Quốc cần phải theo các xu hướng quốc tế cấm các món ăn bằng vi cá mập và đây là cách tốt để giảm chi tiêu của chính phủ” - ông Vạn nói.Giáo sư Lâm Cơ của trường Đảng Trung ương Trung Quốc cho biết các quan chức chính phủ, những người thường chi tiêu ngân sách công cho các bữa tiệc, ăn nhiều vi cá mập nhất. Do đó, lệnh cấm sẽ giảm được chi tiêu của chính phủ trong các buổi tiếp khách sang trọng.

Một ngư dân đứng cạnh những rổ đựng vi cá mập (Ảnh: CHINA DAILY)

Các công nhân trong một công đoạn làm vi cá mập ở tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc (Ảnh: REUTERS)

Trung Quốc và Hồng Kông là những nhà nhập khẩu vi cá mập lớn nhất trong nhiều năm qua. Theo khảo sát của Tổ chức Bảo tồn Sinh vật hoang dã WildAid, nhu cầu vi cá mập ở Trung Quốc chiếm 90% thế giới.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có điều luật nào tại Trung Quốc cấm buôn bán vi cá mập. Theo đài CNN, hơn 73 triệu con cá mập bị giết hàng năm để lấy vi, khiến loài động vật này đang trên bờ vực tuyệt chủng. Quỹ Động vật hoang dã thế giới nói rằng quá trình lấy vi cá là vô nhân đạo. Một khi đã lấy xong vi, cá mập thường bị ném xuống biển chờ chết.

Theo H.Bình (NLĐO / Tân Hoa Xã, CNN)