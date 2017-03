Trung Quốc: Cảnh sát ném bé 7 tháng tuổi nứt sọ

Báo chí Trung Quốc ngày 18-8 đưa tin viên cảnh sát Gou Zengxi, công tác tại thành phố Lâm Châu thuộc tỉnh Hà Nam, đã bị bắt giữ để điều tra.

Theo tờ Legal Evening News, trên đường trở về từ quán karaoke cùng đám bạn trong tình trạng say xỉn hôm 20-7, Gou nhìn thấy một cặp vợ chồng bế con. Sau khi cá cược với đám bạn xem em bé có phải là búp bê hay không, viên cảnh sát đã tiến lại gần sờ vào mặt bé, sau đó giằng em khỏi tay người cha, nâng lên rồi ném mạnh xuống đất.

Bé gái Yueyue bị nứt sọ nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tân Hoa Xã cho hay bé gái tên Yueyue ngay lập tức được đưa tới bệnh viện và hiện đã qua cơn nguy hiểm.

Cảnh sát Gou bị tạm giam 15 ngày, nhưng sau đấy không có hình phạt bổ sung nào khiến dư luận phẫn nộ. Mãi đến ngày 18-8, Tân Hoa Xã thông báo viên cảnh sát trên đã bị bắt giữ sau khi một đội điều tra được cử tới để khởi tố vụ án.

“Viên cảnh sát dính líu tới vụ tấn công bé gái đã bị tạm giữ hình sự vào đêm 17-8 và bị đưa tới trung tâm giam giữ ở thành phố An Dương sáng 18-8” - Tân Hoa Xã dẫn lời ông Guo Fajie, người đứng đầu Sở Công an thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam.

Tháng trước, dư luận Trung Quốc cũng nổi sóng vì một bé gái 2 tuổi bị một gã đàn ông mới mãn hạn tù ném xuống đất sau khi tên này cãi nhau vì chỗ đậu xe với mẹ em. Cô bé không may qua đời sau đó vài ngày.