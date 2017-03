Trung Quốc đuổi việc cảnh sát hành hạ nghi can

Trong một nhà tù ở tỉnh Tứ Xuyên - Ảnh: Chinanews

Những cảnh sát trực tiếp ra tay hoặc chỉ thị, dung túng cho người khác đánh đập khiến nghi can thiệt mạng sẽ lập tức bị sa thải. Họ cũng sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Các hành vi nhận hối lộ của gia đình nghi can hoặc giúp nghi can vượt ngục cũng sẽ bị xử nặng. Giới quan sát nhận định quy định này sẽ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nghi can.

