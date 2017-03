Trung Quốc: Gần 300.000 người tự tử mỗi năm

Theo số liệu thống kê được đăng trên trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, 75% các trường hợp tự sát xảy ra ở khu vực nông thôn, gấp ba lần so với các vụ tự tử xảy ra tại các thành phố.

Tỷ lệ tự sát ở Trung Quốc trong nhiều năm nay không ngừng tăng (nguồn: chinadigitaltimes)

"Tỷ lệ tự tử của Trung Quốc phản ánh một xu hướng khác các nước khác", một bài báo Trung Quốc phân tích. Theo đó, số lượng phụ nữ Trung Quốc tự tử cao hơn 25% so với nam giới, nhưng ở các nước phát triển, tỷ lệ tự sát của nam lại gấp ba lần so với phụ nữ tỷ lệ tự tử.



Một cuộc khảo sát được phối hợp thực hiện bởi CDC Trung Quốc và Bệnh viện Huilongguan (Bắc Kinh) xếp tự tử là nguyên nhân thứ năm dẫn tới cái chết, đồng thời là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở những người độ tuổi từ 15 và 34 tại đất nước đông dân nhất thế giới này



Tổ chức CDC còn cho biết, khoảng 2 triệu công dân Trung Quốc có ý định tự tử mỗi năm và con số này đã tăng tới 60% trong 50 năm qua.



Được biết, đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc lên tiếng báo động tình trạng tự sát của đất nước mình. Các chuyên gia xác định, nguyên nhân gây ra các cuộc tự tự là do cơ cấu xã hội đã bị thay đổi, vấn đề gia đình truyền thống và cấu trúc gia tộc đã bị tan rã, các áp lực quá lớn, căng thẳng quan hệ xã hội và cá nhân.



Thứ bảy tới là lần thứ 9 Ngày Thế giới Phòng chống tự sát được tổ chức. Chủ đề cho năm 2011 là "Ngăn chặn tự sát trong xã hội đa văn hóa".

Theo Thủy Anh (VNN / China Daily)