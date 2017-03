Trung Quốc huỷ quy định hạn chế cấp visa cho người hói

Quy định trên do thành phố Hạ Môn, phía nam Trung Quốc đưa ra. Theo đó, những người hói đầu bị ngăn cản nộp đơn xin thị thực ra vào nhiều lần trong một năm, loại thị thực vốn được các doanh nhân thường xuyên đi lại, sử dụng.



Giới chức Trung Quốc áp đặt lệnh cấm này vì sợ nó tạo điều kiện cho người hói cải trang, một bản tin của tờ Thời báo Tự do đóng tại Đài Bắc trích nguồn tin lữ hành giấu tên cho hay.



Tuy nhiên, đầu năm nay, lệnh cấm này đã được dỡ bỏ.



"Quy định đó có thể làm dấy lên chất vấn về sự phân biệt đối xử nếu nhân viên hải quan Trung Quốc yêu cầu khách tháo bỏ tóc giả", Roger Hsu, phát ngôn viên Hiệp hội công ty du lịch Đài Loan nói.



Không có thống kê chính thức về số người bị từ chối nhập cảnh vào Trung Quốc do hói đầu.



Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan có cải thiện đáng kể từ khi ông Ma Ying-jeou đắc cử lãnh đạo hòn đảo này vào năm 2008 với cam kết tăng cường thương mại và du lịch giữa hai bên.



Bắc Kinh hiện vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đang chờ tái thống nhất. Hai bên bị chia cắt vào năm 1949 sau một cuộc nội chiến.





