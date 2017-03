Trung Quốc: Nổ nhà máy, 11 người chết

Theo chính quyền địa phương, sự số xảy ra lúc 21 giờ 30 phút tại một xưởng chuyên về ổ khóa quy mô nhỏ, hoạt động không có giấy phép.

Vụ nổ còn làm 16 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Các bác sĩ cho biết có hai người bị phỏng 95 và 80% cơ thể, trong số những người bị thương có 4 trẻ em.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Vụ nổ cũng khiến 2 tòa nhà nơi làm xưởng sản xuất đổ sập hoàn toàn (Ảnh: BÁO ĐÔNG NAM)

Vụ nổ cũng khiến 2 tòa nhà nơi làm xưởng sản xuất đổ sập hoàn toàn. Khu vực dân cư nằm cách đó 1 km nghe được tiếng nổ lớn và các đám khói đen khổng lồ xuất hiện cả trong vùng phụ cận.

Ngay khi sự cố xảy ra, 100 lính cứu hỏa, công an và 14 xe cứu hỏa và cứu thương được triển khai, tìm kiếm những người bị cho là còn chôn vùi dưới đống đổ nát. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Một đứa trẻ bị thương được đưa ra khỏi hiện trường (Ảnh: BÁO ĐÔNG NAM)

Tại Trung Quốc thường xảy ra tai nạn do coi thường các quy định an toàn trong lao động, chủ yếu do các chủ sử dụng lao động chạy theo lợi nhuận.

Chính phủ nước này thường xuyên kêu gọi cải thiện các quy định về việc giám sát an toàn nhưng số người thiệt mạng vẫn chưa giảm thiểu. Theo thống kê của Cơ quan An toàn Lao động quốc gia Trung Quốc, gần 50.000 người thiệt mạng vì tai nạn lao động tại Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2011.

Theo H.Bình (NLĐO / Tân Hoa Xã)