Trung Quốc siết chặt nạn chạy trường

Trong số 10 biện pháp này bao gồm việc cấm các trường bán thêm chỉ tiêu vào trường dưới bất cứ hình thức nào; yêu cầu các trường phải thông báo công khai thông tin tuyển sinh; nâng cấp các trường kém chất lượng; ủng hộ các trường tư thực đầu tư các trang thiết bị tiên tiến; thực hiện các biện pháp giám sát...

Theo thông báo trên trang web của Bộ Giáo dục Trung Quốc, do sự khác nhau giữa chất lượng các trường học và do thiếu hụt các trường chất lượng cao so với nhu cầu thực tế, vấn nạn thu phí đăng ký nhập học đã diễn ra ở nhiều trường điểm, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Đó là một thực trạng ở Trung Quốc khi mà các bậc phụ huynh nước này muốn kiếm suất cho con em học ở những trường điểm nếu con họ không được điểm cao đủ để đỗ kỳ thi đầu vào.

Theo Xuân Vũ ( DT/ Tân Hoa Xã)