Trúng số triệu đô vẫn làm bồi bàn

Alexandra Chaar, cô sinh viên trẻ người Mỹ vừa trúng xổ số với giải thưởng trị giá một triệu USD. Năm nay mới 21 tuổi, Alexandra Chaar hiện học tại trường Đại học St. Petersburg College, tuy nhiên vẫn tranh thủ làm bồi bàn tại một nhà hàng Mexico ở bãi biển Clearwater, bang Florida.







Cô gái trẻ nhận giải thưởng một triệu USD. Ảnh: Msnbc

Theo Thanh Bình (VNE)



Giải thích về vận may của mình, Chaar cho biết gần đây cô cảm thấy mình thường gặp may. Do đó cô quyết định mua loại xổ số có tên Monopoly Scratch-Off Game có trị giá một triệu USD của bang Florida. "Ngày nào tôi cũng đến cửa hàng thực phẩm trong khu để mua xổ số, đến nỗi những người bán hàng ở đó bắt đầu quen mặt tôi", Charr cho biết.Chủ cửa hàng thực phẩm cho cô gái trẻ hay từ trước đến nay, cửa hàng chưa từng chứng kiến người may mắn nào. Tuy nhiên Alexandra Chaar lạc quan cho rằng cũng đáng để thử.Sau khi trúng món tiền khổng lồ, Chaar tự thưởng cho mình món quà khác là nghỉ làm một ngày để tổ chức tiệc mừng. Còn toàn bộ tiền thắng xổ số, Chaar cho biết sẽ dùng để phục vụ việc học tập.Mặc dù trở nên giàu có, cô gái trẻ khẳng định vẫn sẽ tiếp tục làm bồi bàn ở quán cũ vì cô yêu thích công việc này. Chủ nhà hàng Casa Tina nơi cô gái trẻ làm việc, chúc mừng may mắn của cô nhân viên và nói thêm Chaar là một cô gái dễ mến, nhân hậu. "Tôi không ngạc nhiên khi Chaar không bỏ công việc bồi bàn. Ở nhà hàng chúng tối không chỉ đơn thuần công việc, mà đây là cả một gia đình", bà cho biết.