Trung tâm mua sắm lớn nhất, vắng nhất thế giới

Tạp chí Newsweek từng cho rằng New South China Mall sẽ là "một trong bảy kỳ quan mới của thế giới", khách hàng có thể được gợi nhớ tất cả qua cuốn băng video chiếu những vòng trang trí bất tận treo phía trên một trong những lối vào của trung tâm mua sắm này.

5 năm sau, New South China Mall đạt được một danh hiệu hoàn toàn khác, tai tiếng chưa từng có. Với tỉ suất sử dụng chưa tới 2%, New South China Mall rộng 660.000m vuông là một trong những điểm mua sắm trống rỗng nhất thế giới và là một trong những trung tâm mua sắm to nhất từng được xây dựng.

Những con kênh dài 2,1km theo kiểu Venice chạy xuyên khắp "trái tim" của trung tâm, với nhiều cửa hiệu nằm sát nhau đã đóng cửa không lâu sau lễ khai trương ầm ĩ. Những quảng cáo hứa hẹn "Thời trang 2006" treo cạnh ma nơ canh trần truồng tại một hiệu quần áo bị bỏ hoang. Hàng loạt quầy hàng chưa bao giờ có một người nào thuê. Nửa tá thuyền gondola theo kế hoạch sẽ chở những vị khách đã mệt mỏi sau khi mua sắm từ cổng này sang cổng khác của đại siêu thị, đã không bao giờ được dùng đến nằm dưới tấm biển đá "Cầu San Francisco" và những người chèo thuyền thì không thấy đâu.

Trong suốt vài giờ lang thang khu mua sắm rộng lớn này vào chiều 1/10, phóng viên Mark Mackinnon của báo Globe & Mail chỉ thấy một nhúm khách.

Đó là sự tụt dốc của một khu liên hợp mà cách đây 5 năm được ca ngợi như một bằng chứng rằng kinh tế Trung Quốc cuối cùng đã thay đổi và một số lượng tương đối trong số 1,3 tỷ dân của Trung Quốc rốt cuộc đã cảm thấy giàu có đủ để mở ví ra một chút. Khi người Trung Quốc bắt đầu tiêu tiền, ý nghĩ trên đã được phát triển. Khi kinh tế thế giới bên bờ cuộc khủng hoảng thứ 2 trong vòng ba năm, rõ ràng là cuộc cách mạng tiêu dùng ở Trung Quốc vẫn chưa thành công.

"Đôi khi các nhóm khách du lịch từ các thành phố lân cận như Quảng Châu hoặc Thâm Quyến tới đây song họ không được chỉ tới những khu trống rỗng" Hu Xiaocui, một người bán vé buồn rầu tại phòng chơi Teletubbies - điểm hoạt động duy nhất trên tầng 3 của New South China Mall nói.

Chỉ có 47 trong tổng số 2.350 ô bán hàng là hoạt động và nơi kinh doanh thành công nhất là nhà hàng McDonalds và KFC nằm gần cửa ra vào chính của trung tâm mua sắm. Các mẩu giấy gói đồ ăn nhanh và cốc giấy nằm rải rác ở tiền sảnh những khu vực khác trong siêu thị. Cầu thang máy và đèn bị tắt.

"Chúng tôi chỉ quét dọn gần khu vui chơi Teletubbies. Những tầng khác - để làm gì?, một nhân viên quét dọn nói. "Không một ai từng mua sắm ở đây, ngay cả khi có nhiều cửa hàng mở, nó quá đắt".



New South China Mall được thiết kế để đón trung bình hơn 70.000 khách một ngày tới thành phố Dongguan, song thực tế chỉ có vài khách tới đây.

Điều gây tò mò nhất về New South China Mall đó là trung tâm mua sắm này không phải độc nhất vô nhị. Các đại siêu thị phần lớn là trống rỗng là hình ảnh thường thấy ở nhiều thành phố tại Trung Quốc. Hiện, nhiều khu mua sắm lớn vẫn đang được xây dựng trong khi hàng triệu mét vuông không gian bán lẻ vẫn không có người thuê.

Theo Hoài Linh (VNN / GlobeMail, DailyMail)