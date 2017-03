Từ cậu bé "búp bê" thành trùm ma túy

Những ai biết đến Edgar Valdez Villarreal như một ngôi sao bóng đá ở trường trung học Mỹ khó có thể hình dung hắn lại trở thành một trong những trùm ma túy dã man và đáng sợ nhất ở Mexico.



Cha của Valdez Villarreal là một chủ cửa hiệu ở Laredo. Ông rất hay đi nhà thờ, làm việc chăm chỉ và có bằng đại học. Valdez lớn lên trong một ngôi nhà đẹp đẽ có ghế xích du ở sân sau. Đa số các anh chị em của hắn đều vào đại học, khởi nghiệp kinh doanh và trở thành những người tử tế.



Nhưng "hắn đã chọn con đường đó", theo lời người anh trai tên là Abel Valdez.





Edgar Valdez Villarreal, biệt danh "Búp bê", bị cảnh sát Mexico

bắt được hôm 31/8. Ảnh: AP



Cảnh sát Mexico áp tải Edgar Valdez Villarreal

ra trước các phóng viên.Ảnh: Getty



Theo NY Times/Vietnamnet

Các nhà chức trách ở Mỹ và Mexico cho hay, Edgar Valdez Villarreal, năm nay 37 tuổi, đã tới Mexico sau khi bị kết tội buôn bán cần sa trong những năm 1990. Ở đất nước mới, hắn nhanh chóng nổi lên như một thủ lĩnh tàn bạo trong băng đảng Beltrán-Leyva, cầm đầu một nhóm tay súng chuyên thanh toán các băng nhóm khác.Theo các thông tin, Valdez là công dân Mỹ duy nhất leo lên được hạng cao như vậy trong cơ cấu chỉ huy của các băng nhóm ma túy Mexico. Cách đây 5 năm, hắn đóng một vai trò then chốt trong cuộc chiến giữa nhóm Sinaloa và nhóm Vùng Vịnh, giành quyền kiểm soát tuyết đường vận chuyển hàng lậu béo bở vào Mỹ - theo Cơ quan Bài trừ Ma túy Mỹ.Valdez cũng được cho là nhân vật chính khiến cho cuộc xung đột đó lan tới miền trung và miền nam Mexico.Tuần trước, Valdez rơi vào tay các sĩ quan cảnh sát liên bang sau một cuộc đọ súng ác liệt ở một ngôi nhà vùng vúi phía tây bắc Mexico City. Hắn đã chạy trốn thành công nhiều năm, mặc dầu các nhà chức trách đã treo các khoản tiền thưởng hàng triệu đôla cho cái đầu của hắn.Theo các nhà chức trách, việc Valdez sa lưới được coi là đòn giáng chí tử vào mạng lưới tội phạm Beltrán-Leyva. Trong nhiều tháng trời, trùm sỏ này đã chiến đấu để giành quyền bá chủ sau khi thủ lĩnh Arturo Beltrán Leyva thiệt mạng trong một trận đọ súng với binh lính Mexico ở Cuernavaca, ngay phía nam thủ đô.Cuộc chiến nội bộ đẩy Valdez và Hector, em trai của Beltrán Leyva, vào thế đối đầu. Hơn 150 người đã phải bỏ mạng trong cuộc tranh giành ngôi vị đó, với rất nhiều nạn nhân bị chặt đầu, phanh thây kèm theo những thông điệp ghê rợn dành cho đối thủ.Khai báo với cảnh sát Mexico sau khi bị bắt, Valdez tuyên bố anh ta làm chủ một tuyến đường vận chuyển lậu từ Panama tới Mexico. Hắn cũng thừa nhận có quan hệ với nhiều trùm ma túy đang bị Mexico truy nã, chẳng hạn như Joaquín Guzmán, một thủ lĩnh băng đảng quyền lực nhất ở Mexico trong 3 năm quaValdez đang đối mặt với ba bản cáo trạng ở Mỹ. Tại Atlanta, hắn bị cáo buộc buôn lậu hàng nghìn kilogram cocaine trong khoảng thời gian 2004-2006, dùng xe tải vận chuyển chúng qua Laredo và lấy hàng triệu đôla tiền mặt về.Kent A. Schaffer, một luật sư ở Houston đại diện cho Valdez, nói rằng thân chủ của ông từ chối toàn bộ các cáo buộc chống lại mình. Ông Schaffer còn lập luận rằng Valdez có thể đã bị ép buộc khai như vậy.Valdez khởi nghiệp trong giới giang hồ với vai trò của một kẻ buôn bán cần xa ở Laredo đầu những năm 1990. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ bị bắt vì các tội liên quan tới ma túy, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Webb và Sở Cảnh sát Laredo.Tuy thế, có nhiều dấu hiệu cho thấy mặt khác trong con người hậu vệ nhã nhặn trong đội bóng trường Trung học United: nhiều lần bị bắt vì lái xe khi say xỉn và nghiện rượu.Năm 1992, gần hết năm cuối cấp, Valdez bị bắt vì tội vô ý giết người sau khi lái chiếc xe tải không mui đi sai đường và đâm vào một người dẫn đường cho học sinh cấp 2 khiến ông này thiệt mạng. Tội danh này sau đó được hủy bỏ.Sau khi tốt nghiệp, Valdez không muốn vào đại học như mong muốn của cha. Hắn nói hắn phải kiếm tiền.Theo một bản cáo trạng liên bang ở Laredo, năm tiếp theo, Valdez gia nhập một nhóm buôn lậu chuyên vận chuyển cần sa Mexico qua Laredo tới các thành phố ở Massachusetts và Missouri.Người anh trai cho biết, Valdez đã vượt sông vào Nuevo Laredo năm 1998 để chạy trốn, mở một cửa hiệu nhỏ và không bao giờ trở về sống ở Mỹ kể từ đó. Theo các thám tử ở Laredo, hắn nhanh chóng gia nhập băng đảng Los Chachos tại địa phương, một trong 4 nhóm kiểm soát các hoạt động buôn bán ma túy ở thành phố khi ấy.Trong những năm tiếp theo, nhóm Vùng Vịnh cùng các thủ lĩnh (Zeta) chuyển tới Nuevo Laredo và bắt đầu thâu tóm tất cả các băng nhóm địa phương. Valdez bị lôi kéo vào cuộc xung đột ấy.Abel Valdez cho biết, em trai anh rất căm thù thủ đoạn giết các thành viên gia đình đối thủ của Zeta và hành động thôn tính của băng nhóm này. Valdez lao vào cuộc chiến chống lại chúng, một phần là để tự vệ, và cuộc chiến ấy triền miên kể từ khi đó."Tôi không nói nó là một thiên thần. Nó đã làm nhiều thứ trái luật, nhưng nó có nguyên tắc của mình".Các quan chức thi hành luật cho hay, Los Chachos rốt cục đã để mất quyền kiểm soát thành phố vùng biên vào tay Zeta. Valdez đành đánh cược số phận mình với Arturo Beltrán Leyva một trong bốn thủ lĩnh máu mặt trong bang Sinaloa.Valdez khai với cảnh sát Mexico rằng hắn gặp Beltrán Leyva lần đầu tiên khi đang tìm kiếm sự giúp đỡ để hẹn gặp thủ lĩnh nhóm Vùng Vịnh, Osiel Cardenas. Valdez muốn nhờ Cardenas can thiệp để Zeta không giết hắn.Vào năm 2003, Valdez được giao phụ trách đội đâm chém của Beltrán Leyva, có biệt danh Los Negros. Và một năm sau, hắn tiếp quản các hoạt động của băng đảng ở Acapulco, rốt cục đẩy Zeta khỏi thành phố bằng một chiến dịch đẫm máu với các vụ chặt đầu, tấn công lựu đạn vào đồn cảnh sát.Danh tiếng của Valdez nổi như cồn, nhờ không chỉ các mối quan hệ ở Mỹ mà còn bởi tính tàn bạo của hắn. Hắn chuyên dùng các vụ chặt đầu, giết chóc và phanh thây để phát đi thông điệp.