"Tử thi" bật dậy khi đang giải phẫu

Daily Mail ngày 9-7 dẫn bài báo từ Syracuse Post-Standard cho biết Bệnh viện Joseph phải bồi thường 6.000 USD cho bệnh nhân do lỗi chẩn đoán sai. Trước đó, bệnh viện này đã bị phạt 16.000 USD vì bỏ mặc một bệnh nhân đang nguy kịch.



Tháng 10-2009, cô Colleen S. Burns (41 tuổi) đến từ bắc Syracuse, New York, Mỹ nhập viện vì dùng thuốc quá liều. Do sai sót trong hàng loạt khâu chẩn đoán trước đó, các bác sĩ bệnh viện tin rằng nữ bệnh nhân đã chết não.



Sau khi được báo về tình trạng sức khỏe bệnh nhân, gia đình đã đồng ý để bác sĩ lấy nội tạng như nguyện vọng của cô lúc tỉnh táo. Trước khi bước vào ca mổ, một y tá đã thực hiện bài kiểm tra phản xạ và phát hiện Colleen S. Burns vẫn phản ứng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn không nghe lời cảnh báo và tiếp tục ca phẫu thuật.



Trong lúc đang mổ lấy tạng, các bác sĩ hoảng hồn khi thấy bệnh nhân động đậy ngón tay, ngón chân, mũi mở rộng để tự thở, lưỡi di chuyển phát ra tiếng ú ớ báo hiệu mình vẫn còn sống. Mọi hoạt động phẫu thuật bị ngừng lại ngay lập tức.







Bệnh viện Bệnh viện Joseph, New York. Ảnh: Daily Mail





Lê Thoa (NLĐO/ ABC News, Daily Mail)

Cơ quan điều tra của Sở Y tế New York cho biết Colleen Burns thừa nhận cô uống các loại thuốc Xanax, Benadryl và thuốc giãn cơ. Nữ bệnh nhân cho biết bệnh viện đã bỏ qua bước điều trị đầu tiên nhằm ngăn chặn các loại thuốc này hấp thụ qua đường dạ dày và ruột.Mặt khác, các bác sĩ đã không xét nghiệm xem liệu Colleen đã hết sốc thuốc chưa. Đặc biệt, dù chưa quét não nhưng các bác sĩ đã vội vàng kết luận nữ bệnh nhân chết não. Thật ra, cô chỉ hôn mê. Tuy Colleen S. Burns thoát khỏi án tử ngày hôm đó nhưng 6 tháng sau, cô đã tự vẫn.Sau vụ việc, bệnh viện đã ém nhẹm sự cố cũng như không tiến hành điều tra, xử lý nội bộ cho đến khi Sở Y tế và báo chí phanh phui. Phát ngôn viên bệnh viện cho biết sau vụ việc, bệnh viện đã thuê chuyên gia tư vấn về chất lượng bệnh viện và chuyên gia thần kinh học hướng dẫn nhân viên của bệnh viện chẩn đoán chính xác tình trạng chết não của bệnh nhân.