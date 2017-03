Tung mỹ nhân kế, lấy lại xe đạp từ tay kẻ trộm

Cô Kayla Smith, 33 tuổi, nhân viên pha chế tại quán bar, đã trình báo cảnh sát khi cô bị trộm mất chiếc xe đạp trị giá 1.000 USD tại làng Olympic hôm 21-8. Hôm sau, cô tình cờ nhìn thấy chiếc xe đạp giống hệt xe mình được rao bán trên mạng với giá 300 USD.

Cô Kayla Smith. Ảnh: CBC News



Cô Smith cho biết: “Tên trộm đang rao bán xe đạp của tôi. Tôi phải hành động ngay. Tôi đã gọi cho anh ta và nói những lời ngọt ngào như: "Xin chào, anh có khỏe không? Hôm nay em không phải đi làm. Tại sao chúng ta không gặp nhau nhỉ?”.



Kẻ trộm đã bị thuyết phục và đồng ý gặp cô tại nhà hàng McDonald's cho cô xem xe. Ngay khi nhìn thấy xe, cô Smith chắc chắn đó là xe của mình bởi có chữ "Ride one" ngay trên khung xe và một số bộ phận đã được cô nâng cấp trước đó. Thế nhưng gã bán xe bảo đã mua lại từ một người bạn ở chung nhà.

Cô Smith liền ngỏ ý muốn chạy thử quanh bãi đậu xe của nhà hàng. Kẻ bán xe không hề do dự nhưng cũng không quên nhắc nhở cô đừng đi xa. Cô nhanh chóng phóng xe đi tìm người bạn mà cô đã hẹn từ trước. Thấy thế, gã đàn ông vội vã bỏ trốn.

Cô Smith đã hẹn gặp kẻ trộm và lấy lại được xe đạp. Ảnh: CBC News



Tuy nhiên, phát ngôn viên cảnh sát Brian Montague cho biết trong trường hợp này không thể bắt tên trộm do hắn không còn giữ chiếc xe. Do đó, ông nhắc nhở các nạn nhân nếu phát hiện đồ vật bị trộm thì nên trình báo cảnh sát, như vậy sẽ vừa lấy lại được tài sản vừa đảm bảo an toàn.

