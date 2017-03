Tuổi thọ trung bình của Mỹ đạt mức kỷ lục 78 tuổi

Báo cáo thống kê 2009 của Trung tâm sức khỏe quốc gia thuộc CDC cho biết tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ nhìn chung đã tăng từ những năm 1940, mặc dù có một số năm chững lại hoặc giảm xuống tạm thời.



Trước đây, CDC nói rằng tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ là 77 năm và 11 tháng, nhưng trong báo cáo lần này, CDC đã hiệu chỉnh lên mức 78 năm và nói rằng sai số này là do lỗi máy tính.



Báo cáo của CDC được tiến hành dựa trên tất cả giấy chứng tử trong năm đó. Theo đó, có khoảng 2,4 triệu người ở Mỹ chết trong năm 2009, ít hơn khoảng 36.000 so với năm trước đó. Báo cáo cũng dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối năm nay. Tỷ lệ tử vong cũng giảm do các nguyên nhân khác nhau, từ bệnh tim cho đến giết người.



Các chuyên gia sức khỏe cho rằng việc điều trị y tế tốt hơn, các chiến dịch tiêm chủng rộng rãi cũng như các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa việc hút thuốc lá đã có những tác động tích cực đối với kết quả nói trên.



Ngoài ra, Báo cáo cũng cho biết tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cũng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, trung bình 6,42/1.000 trẻ, giảm gần 3% so với năm 2008. Tỷ lệ tử vong cũng giảm nhẹ với 10/15 các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu như bệnh tim, ung thư, đột quỵ, tai nạn, Alzheimer, giết người, cúm và viêm phổi.



Tuổi thọ trung bình hay kỳ vọng sống là số năm dự kiến còn lại của cuộc đời ở một độ tuổi nhất định. Nó được ký hiệu là ex, nghĩa là số trung bình các năm tiếp theo của cuộc đời cho một người ở độ tuổi x nào đó, tính theo một tỷ lệ tử vong cụ thể.



Tuổi thọ trung bình phụ thuộc vào các tiêu chuẩn được sử dụng để chọn các nhóm và tính riêng cho nam và nữ./.





Theo Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)