Tỷ phú Arab đi kiện vì 'chưa đủ giàu'

Hoàng thân Alwaleed bin Talal là cháu nội của người lập quốc Saudi và là cháu trai của Vua Abdullah. Ông kiện bởi cho rằng tạp chí Mỹ đã đánh giá sai thứ bậc về sự giàu có của ông và có thành kiến với các doanh nhân Trung Đông. Hoàng thân xếp thứ 26 trong bảng danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới



Thông qua công ty của mình, hoàng thân sở hữu những phần lớn trong Citigroup, News Corp, Apple Inc, và nhiều hãng khác. Ông cũng là chủ hoặc đồng sở hữu nhiều khách sạn sang trọng trên thế giới như Plaza ở New York, the Savoy ở London và George V ở Paris.



Danh sách người giàu nhất thế giới năm nay được công bố hôm 4/3, ngay sau đó công ty của hoàng thân tuyên bố sự đánh giá của Forbes là dự trên "số liệu sai" và "dường như nhằm gây bất lợi cho các nhà đầu tư cũng như định chế ở Trung Đông".



Tuy nhiên Forbes công bố một bài báo chi tiết nói rõ việc đánh giá tài sản, và không thay đổi mức 20 tỷ USD trị giá các tài sản của hoàng thân Saudi. Bài báo còn có các chi tiết mô tả kỹ lưỡng cung điện 420 phòng lát toàn đá cẩm thạch của hoàng thân, máy bay riêng Boeing 747 cũng như khu nghỉ dưỡng gồm 5 ngôi nhà, 5 hồ nhân tạo và một mô phỏng Grand Canyon ngay tại thành phố Riyadh.



Đơn kiện được gửi đến tòa án Anh. Hiện chưa có thông tin gì về việc tòa sẽ thụ lý đơn kiện của hoàng thân hay không.





Theo Ánh Dương (VNE)