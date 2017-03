Tỷ phủ treo giải để tìm bức tranh 55 triệu USD

Bức tranh “Hoa Anh Túc” trị giá 55 triệu USD. (Ảnh: Rian)



Bức tranh “Hoa Anh Túc” trị giá 55 triệu USD này bị kẻ cắp lấy đi từ Bảo tàng Mohammed Mahmoud Khalil hồi cuối tuần trước.Một số người đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc, trong đó có cả thứ trưởng Bộ văn hóa Ai Cập, ông Mohsen Shalaan.Tỷ phú Sawiris là doanh nhân đầu tiên treo giải thưởng để tìm kiếm bức tranh. Ông hiện là người đứng đầu hãng điện thoại di động Orascom Telecom và cũng là người giàu nhất Ai Cập.Các công tố viên nói rằng vụ trộm một phần là do sự vô trách nhiệm của các nhân viên an ninh bảo tàng. Chỉ có bảy trong số 47 camera an ninh hoạt động, hệ thống an ninh thì nghèo nàn, và không có tiếng chuông báo động nào khi vụ trộm xảy ra.