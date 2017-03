Vệ tinh Việt Nam cập trạm vũ trụ

Cánh tay robot nắm lấy tàu vận tải HTV-3 và đưa lại lắp ghép với trạm ISS. Ảnh chụp từ màn hình của NASA.





Tàu vận tải lắp ghép thành công ISS. Ảnh chụp từ màn hình của NASA.



Theo Hương Thu (VNE)



Sau 6 ngày phóng lên quỹ đạo, 21h40 hôm qua giờ Hà Nội, tàu vận tải HTV-3 đã tiếp cận ISS. Khi tàu vận tải ở khoảng cách 10 m so với trạm, quá trình lắp ghép bắt đầu diễn ra. 19h20, cánh tay robot của trạm tóm lấy tàu vận tải.Sau khi tàu vận tải kết nối, F-1 sẽ được chuyển ra khoang điều áp của một mô-đun trên trạm. Vào tháng 9, phi hành gia người Nhật Akihiko Hoshide điều khiển cánh tay robot, nắm lấy ống phóng có chứa 5 vệ tinh đưa ra bên ngoài, hướng xuống phía mặt đất và thả.Kể từ đó, vệ tinh "made in Vietnam" sẽ bắt đầu hoạt động. Từ trạm điều khiển mặt đất đặt tại Hà Nội, nhóm FSpace sẽ theo dõi F-1, đưa ra các lệnh như chụp ảnh hoặc thu thập dữ liệu.Vệ tinh F-1 được tàu vận tải đưa vào không gian hôm 21/7 từ trung tâm phóng vệ tinh của Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA). Vệ tinh do Phòng nghiên cứu không gian (Fspace) thuộc Đại học FPT chế tạo từ năm 2008.F-1 đã trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm khắt khe của JAXA và Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) để chứng minh đủ tiêu chuẩn lên không trung. Ông Vũ Trọng Thư, người đứng đâu dự án vệ tinh F-1, cho biết vệ tinh này cũng phải cạnh tranh mới có được chỗ trên tàu vận tải.Việc đưa các vệ tinh, trong đó có F-1 lần này, vào vũ trụ được thực hiện theo phương pháp mới. Khác với cách truyền thống là nhờ tên lửa đẩy vệ tinh vào quỹ đạo, F-1 và các vệ tinh nhỏ đồng hành được đưa lên trạm ISS, rồi từ trạm mà vào không gian.Mục tiêu của dự án F-1 là vệ tinh sống được trong không gian, phát tín hiệu về trạm điểu khiển của Fspace, chụp được ảnh độ phân giải thấp và truyền dữ liệu về với tốc độ 1.200 bit/giây.F-1 mang theo một lá cờ Việt Nam thu nhỏ, huy hiệu kỷ niệm của một số tổ chức đã giúp đỡ thực hiện dự án và thẻ nhớ chứa tên và lời nhắn của 7.529 người cùng với những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, một số bài hát tiếng Việt.Với việc phóng F-1, trong tương lai Việt Nam có thể làm chủ công nghệ vũ trụ và hướng tới ứng dụng trong thực tế như giám sát tàu thuyền trên Biển Đông, phòng chống nạn xả trộm dầu trên biển, hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, phát hiện cháy rừng hay phục vụ các nhu cầu viễn thông, viễn thám khác.