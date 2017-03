Việt Nam có sân golf đẹp nhất châu Á

Trang web dành cho người chơi golf Startle.com vừa xếp hạng 10 sân golf tốt nhất châu Á, và Việt Nam có một sân golf ở Đà Nẵng đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng này.

Theo Startle.com, sân golf Montgomerie Links của Việt Nam là sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế và có lẽ là sân golf sang trọng, đẳng cấp nhất trong khu vực này.

Toạ lạc không xa Bãi biển Non Nước và cách sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ mươi phút đi ô tô, sân golf Montgomerie Links nằm ở một vị trí thuận lợi gần cả Biển Đông thanh bình và Ngũ Hành Sơn kỳ thú. Từ bất cứ vị trí nào của sân golf, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng được danh thắng này.

Sân golf Montgomerie Links



Sân golf Montgomerie Links Việt Nam may mắn nằm ở một vùng phong cảnh thiên nhiên vô cùng đặc sắc. Triết lý thiết kế hình vòm tổng thể của các sân golf Montgomerie Links tạo ra sự gắn kết với môi trường thiên nhiên tại địa phương.

Những đụn cát dang mình đón gió và những rặng cây xanh nguyên thuỷ kết hợp với nhau đã tạo ra một sân golf mang đậm dấu ấn ven biển. Các đường golf được thiết kế kết hợp địa hình vùng đất của cây thạch nam và những lỗ golf theo phong cách của Links có thể đáp ứng mọi trình độ chơi golf.

Bảng xếp hạng 10 sân golf tốt nhất châu Á:

1. Blue Canyon Country Club, Phuket, Thái Lan

2. Nirwana Bali Golf Club, Bali, Indonesia

3. Montgomerie Links, Đà Nẵng, Việt Nam

4. Sentosa Golf Club, Singapore

5. The Dunes at Shenzhou Peninsula, Hải Nam, Trung Quốc

6. Clearwater Bay Golf and Country Club, Hồng Kông

7. The Phoenix Seagaia Resort, thành phố Miyazaki, Nhật Bản

8. The Sunrise Golf and Country Club, Đài Loan

9. Thai Country Club, Bangkok, Thái Lan

10. Spring City Golf & Lake Resort, Côn Minh, Trung Quốc