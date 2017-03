Vợ hôn đứt lưỡi chồng

Vào ngày 5/12 năm ngoái, cô vợ tên là Qi Lin và anh chồng là Tang An đã cãi nhau to đến mức hàng xóm phải sang can ngăn mới chịu dừng lại. Tối hôm đó, Tang cố gắng hôn vợ trên giường nhưng vợ anh vẫn đang tức tối liền cắn lìa lưỡi chồng.

Phần lưỡi này đã không thể nối lại được khi Tang An tới bệnh viện. Hậu quả là giọng nói của anh bị biến dạng. Sau đó, Qi đề nghị chồng ly hôn. Anh chồng không đồng ý nhưng lại báo với cảnh sát về nụ hôn bạo lực của vợ. Vào tháng 3, Qi bị bắt vì tội cố ý sát thương chồng.

Theo Global Times, tại phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 6/8 ở Trùng Khánh, Qi bị kết án một năm tù treo. Cô cũng phải trả cho chồng 30.000 Nhân dân tệ (4.430 USD) tiền bồi thường. Bố mẹ Qi trả giúp con gái số tiền đó nhưng giờ cặp đôi khốn khổ này vẫn là vợ chồng về mặt pháp lý.

Theo Hoài Vũ (Ngôi sao)