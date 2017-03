Vợ tự tử theo chồng sau cáo buộc tải ảnh khiêu dâm

Tom Harding khẳng định ông không tải ảnh khiêu dâm về máy tính nhưng vẫn tự tử vì sợ người khác không tin. (Ảnh minh họa)

Susan Harding ở Cardiff đã tìm đến cái chết vài tháng sau khi chồng bà, Tom, tự kết liễu cuộc sống bởi vì bà không chịu nổi việc phải xa lìa chồng. Nhóm điều tra ở Cardiff được nghe trình bày rằng bà Harding đã để lại một bức thư tuyệt mệnh nói với các con rằng "mẹ cần phải ở bên cha".



Cặp vợ chồng già yêu nhau này vẫn để lại nhiều tin nhắn thể hiện tình yêu họ dành cho nhau, mặc dù hai người đã lấy nhau được 30 năm.



Tom Harding, 56 tuổi, có sở thích sửa chữa máy tính cũ trước khi bán chúng. Người cha của hai đứa con này bị bắt sau khi "một số lượng nhỏ" ảnh khiêu dâm được phát hiện trong một máy tính mà ông đã bán.



Tom giải thích rằng những hình ảnh đó có thể do một chủ trước của máy tính tải về. Tuy nhiên, do sợ mình không được tin tưởng, ông đã uống thuốc quá liều để tự vẫn tại nhà ở Whitchurch, Cardiff.



Susan, 55 tuổi, đã tự kết liễu cuộc sống 3 tháng sau đó - vào đúng ngày mà cuộc điều tra về chồng bà dự kiến được thực hiện.



Con gái Sharon Harding của hai người cho biết: "Cha mẹ tôi không có vấn đề gì về tài chính - chỉ là do cái chết của cha tôi đã khiến mẹ tôi suy sụp hoàn toàn".



Hassell, nhân viên điều tra những cái chết bất thường ở Cardiff, kết luận cái chết của vợ chồng Harding đều do tự tử.

