Vụ tài phiệt Hồng Kông tung tiền kén rể sẽ lên phim

Chuyện nhà tài phiệt Hồng Kông Triệu Thế Tăng hứa trao 65 triệu USD cho người đàn ông nào cưới cô con gái bị nghi là đồng tính của ông sẽ được dựng thành phim. Hãng Four By Two của danh hài người Anh Sacha Baron Cohen cùng sự hỗ trợ của hãng Paramount Picture sẽ sản xuất bộ phim này.

Bộ phim dự kiến có tựa The Lesbian (đồng tính nữ) dựa trên câu chuyện ông Triệu Thế Tăng hứa tặng đến 65 triệu USD cho người nào chinh phục và cưới con gái nghi đồng tính của mình. Sacha Baron Cohen có thể tham gia phim với vai ông Triệu Thế Tăng. Nhà tài phiệt Thế Tăng chưa đưa ra bình luận gì về bộ phim này. Ông Triệu Thế Tăng Cô Triệu Thức Chi Theo tin trên nhiều phương tiện truyền thông thì Triệu Thức Chi, con gái ông Triệu Thế Tăng, đã kết hôn với người tình đồng giới tên Dương Như Tâm 5 tháng trước tại Pháp. Tờ Telegraph thì cho biết co Triệu từng hẹn hò với cả nam lẫn nữ trong cuộc đời của mình. Dẫu vậy, ông Triệu lên tiếng phản bác thông tin này và rao tìm chồng cho con. Ngay sau đó, Triệu Thức Chi nhận được khoảng 200 lời cầu hôn từ nhiều nơi: Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nigeria, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, có người còn gửi lời cầu hôn kèm... ảnh khỏa thân.

“Tôi thực sự rất, rất yêu cha tôi. Ông ấy có cách thú vị để thể hiện tình yêu dành cho con” – Triệu Thức Chi nói. Danh hài người Anh Sacha Baron Cohen Theo M.Khuê (NLĐO / NY Daily News, Huffington Post)